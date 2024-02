Collboni aconsegueix superar el primer tràmit dels Pressupostos de Barcelona

Els Pressupostos del govern de Jaume Collboni (PSC) a Barcelona han superat el primer tràmit a la Comissió extraordinària d'Economia i Hisenda d'aquest dimarts amb els vots a favor de PSC, BComú i ERC, i els vots contra Junts, PP i Vox.

Després de setmanes de negociacions i amb un horitzó fixat a la primavera per aprovar-los, Collboni ha aconseguit el suport de 24 regidors, la majoria absoluta de l'Ajuntament, que ha permès l'aprovació inicial dels comptes.

Ara, els Pressupostos seguiran el procediment ordinari: se sotmetran a 15 dies d'exposició pública i arribaran al ple del 22 de març, on se'n votarà l'aprovació definitiva.

"Confiança i lleialtat" amb ERC

El tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, ha recordat que van retirar la proposta que van presentar a l'octubre perquè volien "tenir més temps" i ha celebrat el diàleg amb els grups municipals des de llavors, agraint especialment ERC, amb qui han pactat les comptes.

"El pacte que hem fet amb ERC és pressupostari i també comporta confiança i lleialtat", i ha reivindicat l'acord, de la mateixa manera que ho ha fet el portaveu dels republicans, Jordi Castellana, que ha afirmat que posar-se al servei dels barcelonins comporta arriscar i sortir de la zona de confort.

"Probablement la confiança no la tenim" amb BComú

D'altra banda, Valls ha admès certa dificultat --ha dit-- amb BComú a les negociacions, que els d'Ada Colau volen vincular a un acord de govern.

"Si volen que l'Ajuntament desenvolupi polítiques d'esquerra, al ple de març tenim la següent volta. Faré tot el possible i el que està a la meva mà, però discutint de pressupost", afegia.

"Un acord és més que un document signat, és una demostració de compromís, confiança i lleialtat, i probablement la confiança no la tenim", ha afirmat dirigint-se als comuns, que han acusat el govern de no ser responsable en voler aprovar els comptes sense un acord de govern.

"Ens trobaran per negociar, on no ens van trobar és per perdre el temps", ha afirmat la portaveu de BComú, Janet Sanz, que ha insistit que donen 30 dies al PSC (fins a la votació definitiva dels comptes) per arribar a un acord de govern entre els socialistes, BComú i ERC.

"Comptem amb Junts"

"Avui es descobreix que el PSC no ha volgut mai, ni ha tingut mai cap intenció de pactar amb Junts. Hi ha hagut moltes converses, que agraeixo, però no ha passat d'una negociació", ha lamentat el regidor de Junts Ramon Tremosa.

També ha retret a ERC haver pactat amb els socialistes i de cometre-hi frau electoral.

Valls li ha respost que van ser ells qui van decidir acabar el debat en paralitzar les converses: “No és un tema de geometria variable, és un tema de fragmentació política. Comprem la seva decisió però nosaltres també comptem amb Junts”.

"La fotografia d'Ada Colau"

Per part seva, la regidora del PP Ángeles Esteller ha retret al govern municipal que els comptes no han canviat en comparació amb la proposta d'octubre i que defensa el mateix model de ciutat que en el mandat anterior: "Quan veiem aquest pressupost veiem la fotografia d'Ada Colau".

"Això és una avantsala del famós tripartit, que és el que havíem d'evitar costi el que costi", ha lamentat el líder de Vox a l'Ajuntament, Gonzalo de Oro, que també ha criticat les polítiques que inclou el pressupost.