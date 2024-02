Figueres sanciona més de 120 conductors de patinets elèctrics en tres setmanes

Fa un mes, l'Ajuntament de Figueres va iniciar juntament amb la Guàrdia Urbana una campanya informativa i sancionadora als usuaris de vehicles de mobilitat personal (VPM).

Inicialment, la Guàrdia Urbana va informar els usuaris de patinets elèctrics sobre la normativa a complir per circular amb aquest tipus de vehicle per la ciutat.

S'han realitzat diversos controls a la ciutat, ampliant-ne els sectors, i també s'han realitzat amb agents de paisà, amb un resultat de més de 120 sancions.

La majoria s'han interposat al centre de la ciutat, i les infraccions més recurrents han estat per circular per la vorera o zona de vianants, circular amb un nombre de persones superior al permès o utilitzant dispositius mòbils.

La regidora Núria Bartrolich ha explicat que la voluntat del govern és “continuar denunciant aquestes conductes inadequades. Així com fer més campanyes per combatre l'incivisme, com la que s'està duent a terme actualment per a aquelles persones que no recullen la femta dels gossos al carrer; o la que s'iniciarà els propers dies, per als que ignorin el bon ús de la gestió de residus”.