Els pares de Kira demanen per responsabilitat civil al col·legi Manyanet de Barcelona

Els pares de Kira López han presentat una demanda per responsabilitat civil extracontractual contra el col·legi pare Manyanet de Barcelona. La menor hi va estudiar fins a la seva mort (per suïcidi) el maig del 2021.

En un comunicat, han informat que han presentat la demanda a través de l'advocada Noelia Rebón. Afirmen que han "podit descobrir i documentar situacions de violència de les quals Kira també va ser víctima".

La seva demanda "no és només per la inacció reiterada i conscient del Manyanet", sinó també per la suposada violència que afirmen que va rebre per part de docents.

La família de Kira també va iniciar una causa penal per aquests presumptes fets, que va quedar arxivada. Ara, recalquen que "el sobreseïment de la via penal prèvia a aquesta demanda només feia referència a un presumpte delicte d'inducció al suïcidi precipitat per la troballa d'un macabre correu electrònic dirigit a Kira. S'hi llegia el missatge 'mort, mort' i que va ser rebut vuit dies després de la seva mort” a través del campus virtual del centre.

Han insistit que "en cap cas el sobreseïment per la falta de rellevància penal d'aquests fets eximia el centre de qualsevol responsabilitat per les situacions d'assetjament escolar i violència d'adult a menor" que la menor suposadament va patir al centre.

L'escola denuncia "confabulacions i mentides"

Fonts de l'escola consultades per Europa Press han recordat que "la justícia ja s'ha pronunciat dues vegades i hi ha múltiples investigacions que arriben totes a la mateixa conclusió: no hi va haver 'bullying' contra Kira ni el seu suïcidi es pot adjudicar a la comunitat educativa ".

"Anar provant amb la justícia és una estratègia poc consistent" han criticat, i han acusat la família de Kira de difamar-los a través de mentides, uns fets pels quals van interposar una demanda de conciliació, que la família va rebutjar, prèvia a una querella per un presumpte delicte d'injúries i calúmnies.

Els han titllat de fer "continus atacs a les xarxes socials i mitjans de premsa amb insinuacions, confabulacions i mentides" que qualifiquen de linxament públic.

El centre ha remarcat que van viure "aquesta mort tràgica com un cop molt dur" i que recorden Kira amb afecte, i ha afirmat que han reforçat els protocols de seguretat, han augmentat la formació del professorat i han fet reformes arquitectòniques per tenir espais més transparents.