Denuncien que 80 cuineres d'escoles bressol de Barcelona fa un mes que no cobren

El col·lectiu de cuineres dels parvularis municipals de Barcelona ha alçat la veu. I ho ha fet per solidaritzar-se amb 80 companyes que fa un mes que no cobren la seva nòmina. Això és perquè l'empresa que les tenia contractades (i que presta el servei a 42 centres) s'ha declarat en concurs de creditors.

"A cada centre hi ha 1 cuinera i 1 ajudant", expliquen a Catalunya Press des del sindicat CGT. En aquest cas, doncs, les persones afectades són aquesta vuitantena de treballadores de diversos centres públics de la capital de Catalunya.

Fartes, van decidir organitzar una concentració a la plaça de Sant Jaume el passat dilluns 19 de febrer. Entre les demandes, demanen que l'Ajuntament recuperi la gestió del servei.

Des de CGT expliquen que el servei està en mans privades des de la dècada del 1990. "Únicament queden 4 cuineres contractades pels centres, que no siguin d'alguna empresa", afegeixen des del sindicat.

Les reivindicacions

En un manifest, les cuineres deixen clar quines són les reivindicacions. Exigeixen "el pagament puntual de les nòmines", cobrar "el plus de responsabilitat", que les formacions es facin en horari laboral o que siguin remunerades, equips de primera intervenció (EPIs) i material en bones condicions i el calendari laboral, per poder triar vacances.

Aquestes peticions estan recollides en un manifest que han fet arribar les institucions barcelonines. "Volem portar-ho també a la Comissió de Drets Socials", detallen des del sindicat.

De fet, dilluns passat 19 es van poder reunir amb el grup d'Esquerra Republicana. "No quedava ningú més a l'Ajuntament", expliquen. De la mateixa manera, les treballadores tenen pendent trobar-se amb Barcelona a Comú.

Tot i això, per ara no s'han pogut reunir amb Jaume Collboni. "Hem enviat 3 cartes obertes a tots els grups ia la Sindicatura de Greuges", asseguren. El proper pas, apunten, és fer-ho via instància. "No ens quedarem parades", asseguren.

"Que les empreses no es lucrin"

El sindicat assegura que, en darrera instància, el govern municipal hauria de recuperar la gestió del servei. Aquesta és una reivindicació compartida per diversos sectors i professions i ara també per les cuineres.

"Si està en mans privades, qui es lucra són les empreses", conclouen des de la CGT. El sindicat apunta, però, que "la situació de les cuineres, a nivell sindical, és complicada".