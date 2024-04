Èxit a Girona! Esterilitzats el 89% dels gats de carrer per controlar colònies

L'Ajuntament de Girona ha aconseguit un èxit important en la gestió de les colònies felines: el 89% dels 732 gats de carrer estimats a la ciutat han estat esterilitzats. Aquests felins, que habiten a 79 colònies controlades pel consistori, han estat atesos gràcies a l'augment del 13,7% del pressupost aquest any.

La regidora de Ciutat que Cuida, Gemma Martínez Villagrasa, va ressaltar la importància de desmitificar la idea que els gats de carrer viuen bé en llibertat. Va explicar que estan exposats a riscos i condicions adverses, i per això l'objectiu és incrementar els recursos per promoure la tinença responsable i el benestar animal.

El programa de gestió de colònies felines, implementat des de principis del 2021 mitjançant un conveni entre l'Ajuntament, el Col·legi de Veterinaris i la Federació Xarxa Gatera de Girona, ha aconseguit esterilitzar 652 gats fins avui, deixant al voltant de 80 pendents d'intervenció. Això representa un avenç significatiu en el control de la població felina i en la prevenció de problemes de salubritat pública derivats de la proliferació.

Per abordar aquesta situació, es destinaran 13.622,83 euros addicionals per a esterilitzacions i atenció sanitària. A més a més, s'ha anunciat una nova línia de subvencions per més de 6.000 euros per a entitats que promoguin el benestar animal i la tinença responsable. Aquestes subvencions tenen com a objectiu principal frenar els abandonaments i les ventradas no desitjades, així com conscienciar la comunitat sobre la importància de cuidar els animals de companyia.

Aquestes accions es duen a terme sota la metodologia Captura-Esterilització-Registre-Retorn (CERR), en compliment de la nova Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals. Des del setembre del 2023, els municipis estan obligats a dur a terme aquest tipus de gestió, però a Girona s'hi ha treballat des del 2007, amb un enfocament que s'ha reforçat amb el conveni del 2021 per garantir una gestió efectiva de les colònies felines i protegir aquests animals en situació de carrer.

L'Ajuntament de Girona està compromès amb el benestar animal i ha aconseguit avenços importants en el control de les colònies felines, demostrant la seva dedicació a garantir un entorn segur i saludable tant per als animals com per als ciutadans. Aquest esforç s'alinea amb les disposicions de la nova Llei de protecció dels drets i el benestar dels animals, assegurant que Girona estigui a l'avantguarda en la gestió responsable de la població felina de carrer.