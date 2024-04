Sant Jordi 2024: aquestes seran les novetats a Barcelona

La Cambra del Llibre de Catalunya, que agrupa els gremis i associacions d'editors, llibreters, distribuïdors i indústria gràfica, prepara una Diada de Sant Jordi a Barcelona amb més parades i La Rambla recuperada íntegrament, el primer any amb copagament per part de paradistes a zones professionals, com el Passeig de Gràcia, la Rambla i Gran de Gràcia.

En roda de premsa aquest dilluns, el representant de la Cambra del Llibre, Jordi Farré, i el president del Gremi de Llibreters, Èric de l'Arc, han subratllat que les perspectives són "bones" davant la jornada que cau en feiner i que confien en unes xifres similars a les del 2023, amb 1,87 milions d'exemplars venuts i 24 milions de facturació.

El nombre de parades tornarà a créixer aquest any i hi haurà 336 llocs als espais professionals, des dels 320 de l'any passat, 3.356 metres en aquestes àrees, que augmenta des dels 3.294 del 2023, i 214 signatures de llibres, que augmenta en una, i des de la Cambra del Llibre s'ha destacat que set districtes tindran àrees professionals.

Aquest Sant Jordi es recuperarà La Rambla totalment per a la venda de llibres i roses, des de Canaletes fins a Santa Mònica, després de la prova realitzada l'any passat en un tram.

Una de les novetats d'aquest any és el copagament dels paradistes a algunes zones professionals del dia de Sant Jordi, amb una aportació per part dels paradistes que parteix dels 80 euros per una de 6 metres per als agremiats i de 100 per als no agremiats, i un màxim de 24 metres per a aquelles amb firmes, en unes tarifes que han estat "consensuades", segons la Cambra.

Del Arco ha remarcat que el ritme d'inscripció per tenir parada ha estat una mica superior a altres anys i que la instauració d'aquest copagament neix d'una reflexió interna als gremis, i ha considerat que calia perquè permet unes condicions de treball millor als professionals.

Model anterior "inviable"

Ha afirmat que "ha vingut per quedar-se" si permet treballar en millors condicions, però ha dit que un cop passat Sant Jordi es farà una reflexió interna oberta, davant de les veus crítiques que han sorgit però de les que ha dit que no s'han dirigit a ell.

Del Arco ha sostingut que calia ordenar el model, amb uns espais professionals amb uns serveis bàsics, per exemple, de llum, regidoria o el pas de transport urgent, i ha assenyalat que l'anterior "s'ha tornat inviable" amb més d'un milió de visitants aquesta jornada.

Ferré ha dit que aquesta aportació no vol dir que s'elimini el caràcter popular de la festa, i ha ressaltat que l'Ajuntament de Barcelona no cobra una taxa sinó que el sector participa al cost de la jornada, que ha xifrat en uns 240.000 euros , dels quals el sector aportarà uns 40.000, al voltant del 15%.

El regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament, Xavier Marcé, ha celebrat que la Rambla es recuperi totalment, i ha remarcat que "no entén" la polèmica per l'aportació dels paradistes per cofinançar una part del servei en zones professionals i que no afecta el caràcter popular de la jornada.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha reivindicat que tots els catalans fan seva aquesta festa, i ha remarcat que calia que davant del creixement que ha experimentat Sant Jordi es faci un copagament, del qual el 80% ho aporta Generalitat.

Els més venuts

Del Arco també ha explicat que de cara als més venuts de la jornada el dia de Sant Jordi, es donarà "tendències" dels que més venen, el 24 donaran una altra llista encara no tancada i que no serà fins una setmana després, 29, quan es donarà la classificació definitiva després de processar les dades de llibreries i aturades.

Farré ha recordat que la llista dels més venuts suposa el 6% de les vendes totals d'aquell dia, una demostració de la "bibliodiversitat" de la jornada, i Del Arco ha assenyalat que la jornada suposa la facturació d'un mes per a les llibreries .