Important baixa a la discoteca Chic Roses: Thomas Spieker anuncia la seva dimissió

Thomas Spieker, el fundador de Chic Roses als anys 80 i una de les principals imatges de la seva reobertura aquest 2024, ha emès un comunicat públic on anuncia la seva dimissió com a assessor de l'actual direcció de la discoteca.

El comunicat de l'empresari ha sorprès després de la il·lusió que ha mostrat públicament pel rellançament de la discoteca, intentant recuperar l'esperit que la va convertir en un dels clubs més emblemàtics del món als 80. Tot i això, sembla que els problemes que ha tingut el club en les seves primeres setmanes han fet desistir Spieker, que abandona definitivament el projecte.

"Lamento haver de comunicar que he decidit posar fi a l'intent de treure brillantor a una vella glòria que haurà de continuar fent el seu camí sense el meu acompanyament", ha relatat Spieker en un comunicat recollit per CatalunyaPress.

"És cert que, durant uns dies, he gaudit de moltes retrobades, del glamur i de totes les emocions que CHIC Roses m'havia proporcionat fa més de quaranta anys. Però també ho és que aquests anys m'han ensenyat que per tirar endavant un projecte tan ambiciós, cal més dedicació i més energia de la que puc i estic disposat a dedicar-li", ha assegurat.

En el seu comiat, Spieker denuncia que "El vent ha bufat fort aquests dies per intentar tombar el projecte de la seva 'nova' propietària, que continuarà comptant amb el meu suport per fer front a totes les injustícies que ha sofert i que encara està patint la seva empresa".

El "vent" al què es refereix Spieker van ser els problemes que va tenir la discoteca a la seva reobertura, sent clausurada pels Mossos l'endemà per presentar una sèrie de deficiències tècniques que la direcció va atribuir a un "sabotatge" . El club va aconseguir corregir aquests incidents i va aconseguir obrir el dissabte següent. Així mateix, van emetre un comunicat criticant la gestió que ha fet l'Ajuntament de Roses anunciant a a bombo i platerets que la discoteca havia estat precintada.

"És per això i per tot el que CHIC ha fet i encara pot fer per Roses i el seu entorn, que desitjo molta sort i èxits a la senyora Racha Boutriq, perquè el seu esforç rebi el premi que mereix. Per altre banda, vull agrair de tot cor la confiança, l'empenta i la força que m'ha regalat tota la gent que han apostat per mi i per la meva proposta”, sentencia Spieker al comunicat recollit per Catalunya Press.

"Jo, com l'amic Ferran Adrià, seguiré treballant en projectes que creen demanda. D'altres, hauran de tirar endavant propostes que volen satisfer-la", conclou l'empresari al text enviat als mitjans.