Els municipis catalans que milloraran el sistema digital de seguretat

Els ajuntaments de Cambrils, Canonja, Constantí, Mont-roig del Camp, Reus i Tarragona han acordat aquest dimarts passat avançar en el desplegament d'un sistema digital de seguretat compartit entre els municipis i en clau metropolitana.

La voluntat compartida és la creació d'una aplicació per a dispositius mòbils gratuïta i fàcil d'utilitzar, que agilitzi les comunicacions entre la ciutadania i els cossos de seguretat, i, en definitiva, que permeti oferir una resposta més ràpida, eficient i efectiva en casos d'urgència.

Un cop validada l'aposta tecnològica i per la seguretat en clau territorial, els representants dels sis consistoris han acordat encarregar als equips tècnics i jurídics respectius començar els treballs per dissenyar i compartir el futur sistema digital de seguretat; el qual es concep, des del començament, obert a la incorporació de qualsevol altre municipi.

Així, s'iniciaran ara els treballs per al disseny de l'aplicació i el catàleg de funcionalitats, adaptable a les necessitats i les particularitats de cada municipi; i que, en qualsevol cas, ha de permetre la possibilitat d'enviar alarmes en temps real a les policies locals.

La reunió ha tingut lloc a Constantí i hi han assistit, per part de l'Ajuntament de Cambrils, l'alcalde, Alfredo Clua, i el regidor Delegat de Seguretat, Enrique Arce; per part de l'Ajuntament de la Canonja, l'alcalde, Roc Muñoz; el regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Lucia López; per part de lAjuntament de Mont-roig del Camp, lalcalde, Fran Morancho; el regidor de Serveis Generals, Hisenda i Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Reus, Manel Muñoz; la regidora de Seguretat Ciutadana i Convivència, Dolors Vázquez i per part de l'Ajuntament de Tarragona, l'alcalde, Rubén Viñuales. La reunió també va comptar amb la presència dels responsables de les policies locals respectives.

L'alcalde Viñuales ha destacat, per part seva, que "les noves tecnologies són grans aliades per reforçar la seguretat i proporcionar més confiança a la ciutadania".

I ha posat l'exemple de l'ús dels drons, que a Tarragona ha donat bons resultats, segons ha apuntat, així com les càmeres de seguretat o els lectors de matrícula. "Aquest futur sistema digital de seguretat, suma a més, l'eficàcia de poder comptar amb recursos compartits de manera senzilla, eficient i racional", ha conclòs.