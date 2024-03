Els nous cotxes de la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet de Llobregat

per Redacció CatalunyaPress

Durant el mes passat, la Guàrdia Urbana de l'Hospitalet va posar en funcionament 15 nous vehicles, 13 dels quals són híbrids i 2 elèctrics, com a part del procés continu de renovació i modernització de la flota. Aquests vehicles van ser adquirits mitjançant un contracte de rènting, amb una inversió propera al milió d'euros.

Els nous vehicles estan marcats amb una retolació seguint el model visual Battenberg, que garanteix una alta visibilitat, i estan classificats com a etiqueta ECO en emissions per als híbrids i etiqueta 0 per als elèctrics, cosa que reflecteix el compromís de l'Ajuntament amb la promoció de tecnologies sostenibles.

Una característica innovadora és la inclusió de dispositius de desfibril·lació externs automàtics (DEA) als vehicles, cosa que permet als agents brindar assistència immediata en situacions d'emergència com un infart, i sovint els primers en arribar al lloc.

La majoria dels nous vehicles, del model Ford Kuga, estan destinats a les unitats territorials dels districtes per enfortir la seguretat i els serveis de proximitat als barris. A més, incorporen sistemes tecnològics que milloren la seva eficiència. D'aquests vehicles, 12 tenen logotips identificatius i 3 no en tenen.

Jesús Husillos, tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, Mobilitat i Recursos Humans, va destacar que la seguretat és una prioritat per al govern municipal, i la incorporació d'aquests nous vehicles reforça el compromís amb els serveis de proximitat i la dotació de recursos a la Guàrdia Urbana. A més, va ressaltar que l'elecció de vehicles híbrids o elèctrics demostra l'aposta per la modernització i la reducció d'emissions.