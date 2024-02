Pineda de Mar tindrà un nou CAP amb 29 consultes addicionals

per Helena Celma

El Departament de Salut ha invertit 5 milions dʻeuros en lʻexecució de les obres del nou centre dʻatenció primària (CAP) de Pineda de Mar, que permetrà disposar dʻun equipament modern i adaptat a les necessitats actuals de la població del municipi.

El nou centre s'ubicarà a un solar del carrer Tribala cedit per l'Ajuntament de Pineda, a poca distància del CAP actual (ubicat al carrer Tarragona) i comptarà amb 29 consultes assistencials de medicina general, pediatria, infermeria, llevadora, odontologia i d'altres d'ús polivalent.

El gerent de la Regió Sanitària Girona, Jaume Heredia, ha visitat aquest matí les obres i ha pogut constatar el progrés dels treballs, que es preveu que finalitzin a l'últim trimestre d'aquest any.

A la visita també hi van assistir la primera tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Pineda de Mar, la Sílvia Biosca, i el regidor Santiago Macip.

L'edifici s'estructurarà en una planta semisoterrani, una planta baixa i un primer pis i les dependències s'articularan al voltant d'un pati interior que aportarà lluminositat i ventilació, sobretot a la planta soterrani.

L'activitat assistencial es concentrarà a la primera planta, on hi haurà el gruix de les consultes de medicina general i infermeria, així com també odontologia i consultes d'ús polivalent.

A la planta baixa s'ubicarà l'entrada principal amb el vestíbul i l'àrea d'atenció ciutadania, pediatria i atenció no programada i urgent (quatre sales de tractament i quatre boxes d'extraccions).

Al soterrani hi haurà la consulta de tocoginecologia i llevadora, l'aula d'educació sanitària per a activitats comunitàries i la base del SEM, que hi tindrà un accés independent.

També al soterrani es trobaran les àrees del personal amb sales de treball, despatxos, vestuaris, dormitoris de guàrdia i magatzems.

El gerent de la Regió Sanitària Girona, Jaume Heredia, ha destacat la inversió del Departament de Salut al nou CAP de Pineda de Mar, que suposarà "una millora significativa a les instal·lacions sanitàries de la zona".

"Aquesta obra reflecteix el nostre compromís amb la millora contínua de l´atenció sanitària i dels equipaments des d´on es presta" ha concretat.

Heredia també ha remarcat que el nou centre "s'afegeix a l'actual CAP del carrer Tarragona, que es mantindrà com a centre de salut i que podria acollir, per exemple, algunes de les activitats comunitàries". Tot i això, s'estan acabant de definir els seus usos definitius” .

El nou CAP s'edifica seguint el projecte arquitectònic dissenyat per Casa Solo Arquitectes, guanyadors del concurs d'idees. Consistirà en una edificació compacta, de color blanc, amb uns buits ceràmics a la façana que cerca recuperar la tradició de les edificacions costaneres.

A la façana s'ubicarà un gran porxo de punta a punta, i en un dels extrems donarà cabuda a la base del SEM. En total, el centre sanitari tindrà una superfície construïda de 2.500 metres quadrats.

Un CAP més sostenible

Per part seva, el nou CAP incorporarà aspectes de sostenibilitat ambiental amb un disseny bioclimàtic que permetrà reduir la demanda energètica gràcies a la pròpia geometria del disseny de l'edificació.

A més, el projecte inclou la instal·lació d'un sistema solar fotovoltaic format per panells solars situats sobre la coberta que potenciaran l'autoconsum energètic de les instal·lacions.

L'actual CAP de Pineda de Mar es va construir a mitjans dels 80 i és dels més antics de Catalunya. Forma part de l'àrea bàsica de salut (ABS) de Pineda de Mar, gestionada per l'Institut Català de la Salut, i formada pels municipis de Pineda i Santa Susanna.

L'ABS compta amb un CAP, el de Pineda de Mar i dos consultoris locals: un al barri del Poblenou de Pineda i l'altre a Santa Susanna.

Al conjunt dels tres centres s'atén una població de més de 32.000 persones, de les quals unes 20.000 tenen assignat el CAP de Pineda. Durant el 2023, el centre va realitzar més de 90.000 visites presencials.

El nou CAP ha estat dimensionat segons les previsions de creixement de la població, així com també la càrrega poblacional que es produeix durant l'estiu.

A més, l'evolució de les plantilles de professionals i la incorporació de nous perfils fa necessari disposar d'instal·lacions més àmplies i dotades segons aquest augment dels treballadors.