A quin municipi s'ha fabricat la Mona de Pasqua més gran de Catalunya?

El pastisser català Lluís Riera juntament amb Miquel Alari, a la reconeguda pastisseria Cacau a Olot (La Garrotxa), han deixat el món bocabadat amb la seva última creació: el Monument de Cacau. Amb un pes imponent de 200 quilos, aquesta escultura de xocolata ha estat erigida com un símbol de protesta i conscienciació.

L'elecció d'aquest monument de cacau no és casualitat sinó una resposta directa a la realitat que enfronta el seu municipi. Olot, coneguda com a capital de la indústria porcina a Catalunya, enfronta diàriament el sacrifici d'uns 16.000 animals. Per transmetre aquest conflicte, l'obra mestra culinària es presenta en forma d'un camió anomenat Transporcs , ple de porcs amb expressions de patiment a les cares, simbolitzant el viatge cap a l'escorxador.

Aquest any, la mona més gran de Catalunya no és només una exhibició d'habilitat culinària, sinó una crida a la reflexió sobre la relació entre la indústria porcina i la comunitat local. Cacau Pastisseria, reconeguda per les seves elaborades creacions de Pasqua, ha estat elevant el llistó any rere any. Des de fa 16 anys, cada nova creació encara és més gran i més impactant que l'anterior.

El suport de la comunitat local ha estat fonamental per fer possible aquestes obres monumentals. Els veïns d'Olot han demostrat la seva solidaritat comprant mones més petites, cosa que ha permès finançar aquestes impressionants escultures culinàries i portar un missatge contundent sobre la importància de la consciència alimentària i el respecte pels animals.

Els orígens de la Mona

El nom prové de la munna o mouna, terme àrab que significa "provisió de la boca", regal que els moriscs feien als seus senyors. La mona és unes postres de gran tradició a Catalunya, però també a tota la Mediterrània.

Tradicionalment, els padrins regalaven la mona als seus fillols el Diumenge de Pasqua, després de missa. Tot i això, continua sent habitual que el Dilluns de Pasqua es reuneixin diverses famílies o un grup d'amics i vagin a menjar la mona junts a algun lloc a l'aire lliure.

A moltes poblacions, les pastisseries competeixen per exhibir a l'aparador l'escultura de xocolata més espectacular, que pot ser una maqueta d'un edifici, una figura d'un personatge popular o un conjunt de pastissos amb figures de xocolata o garlatxa.