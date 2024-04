Reconeixen els ''valors europeus'' de Terrassa amb un premi

per Redacció CatalunyaPress

Terrassa ha estat guardonada amb el prestigiós Premi d'Europa 2024, un honor atorgat per l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa des del 1955 per reconèixer les ciutats que destaquen en el compromís amb la integració europea. Aquest premi va ser anunciat durant la sessió de primavera de l´Assemblea, celebrada a Estrasburg. Terrassa competia aquest any pel guardó amb Rambouillet a França, Bamberg a Alemanya, i Formigine a Itàlia.

El Premi d'Europa el concedeix el Comitè d'Afers Socials, Salut i Desenvolupament Sostenible del Consell d'Europa. El lliurament oficial del premi està programat per al proper 9 de maig, coincidint amb el concert commemoratiu del Dia d'Europa, i serà realitzat per membres del subcomitè del Premi d'Europa a l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, a la Seu d'Ègara.

L´alcalde Ballart va expressar la seva gratitud pel reconeixement, assenyalant que aquest premi "afirma l´esforç que fem des de l´Ajuntament de Terrassa per promoure l´esperit europeista i contribuir a la construcció d´una Europa més unida i robusta". Ha afegit que el reconeixement "ens confirma que estem en el camí correcte i ens motiva a continuar col·laborant amb altres regions europees, cercant solucions compartides a problemes comuns i enfortint els llaços entre els pobles d'Europa".

El Premi d'Europa s'atorga a ciutats i municipis que es destaquen pel seu compromís actiu amb Europa a través d'iniciatives com agermanaments, intercanvis culturals, esportius i educatius, organització d'esdeveniments europeus, pertinença a xarxes de municipis i accions solidàries.

L´Assemblea Parlamentària del Consell d´Europa reconeix cada any els municipis mitjançant quatre nivells de guardons progressius: el Diploma Europeu, la Bandera d´Honor, la Placa d´Honor i finalment el Premi d´Europa. Terrassa ha progressat en aquesta escala de reconeixements, havent rebut el Diploma Europeu el 2009, la Bandera d'Honor el 2010 i la Placa d'Honor el 2015.

Girona és l'altra ciutat de Catalunya que ha rebut aquest reconeixement alguna vegada, mentre que pel que fa a localitats espanyoles cal esmentar Santiago de Compostel·la i Sant Sebastià.