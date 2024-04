Sant Jordi 2024: així se celebrarà a Lleida

per Helena Celma

Lleida es prepara per celebrar Sant Jordi 2024 amb una proposta captivadora que promet omplir els carrers de llibres i roses el dia més encantador de l'any.

Tot i que altres ciutats com Barcelona, Girona i Tarragona opten per diferents enfocaments, la capital de Ponent repetirà la fórmula d'èxit de l'any passat, convertint les rambles de Francesc Macià i de Ferran a l'epicentre de la festivitat.

Des de les 9 del matí fins a les 21 hores, la Rambla de Ferran es transformarà en un bulliciós punt de trobada on es desplegaran llocs de diverses entitats culturals, socials, educatives, polítiques i benèfiques. Mentrestant, a la Plaça Sant Joan, s'hi agruparan les parades de roses i llibres, oferint una àmplia selecció per a tots els gustos i preferències.

Aquesta fórmula, que es va implementar per primera vegada el 2021 com a resposta a les restriccions derivades de la pandèmia, ha demostrat ser un èxit rotund.

El 2022, amb la flexibilització de les mesures sanitàries, el model va guanyar encara més adeptes, consolidant-se com una tradició a la ciutat.

L'any passat, amb la coincidència de Sant Jordi el diumenge, la celebració va assolir el seu apogeu amb una programació cultural estesa durant tot el cap de setmana.

Per aquest any, tot i que Sant Jordi cau en un dia laboral, s'espera una afluència significativa, especialment considerant l'acolliment excepcional de l'any passat.

L´horari de les parades s´estendrà des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, proporcionant 12 hores contínues de celebració.

A més, es mantindrà la decisió de tancar al trànsit els carrers Francesc Macià i Ferran, facilitant així la mobilitat dels visitants i la logística dels venedors.

El Gremi de Llibreters ha confirmat que la festivitat es concentrarà en una única jornada, amb les parades ocupant les principals artèries de la ciutat.

A més, s'ha assegurat que no s'aplicaran taxes als venedors, a diferència del que passarà a Barcelona, on s'implementarà un sistema de pagament per ocupar espais.

En definitiva, Sant Jordi 2024 promet ser una celebració inoblidable a Lleida on la literatura i l'amor es fonen en un ambient festiu i acollidor que convida a gaudir de la màgia d'aquest dia tan especial.