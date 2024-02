Sitges acull una trobada gastronòmica internacional

Una desena de cuiners i cuineres de tot el món han participat a la jornada gastronòmica “Un passeig pel món amb els llegums”, organitzada per la regidoria de Salut Pública de l'Ajuntament de Sitges, en col·laboració amb l'associació Slow Food Garraf i Penedès i el Gremi d'Hostaleria de Sitges.

Professionals procedents de l'Uruguai, el Japó, el Senegal, Ucraïna, el Marroc, França, Mèxic i Xile que resideixen o treballen a la comarca del Garraf, s'han reunit a les cuines de l'escola d'hostaleria de l'IES Joan Ramon Benaprès, per cuinar una recepta tradicional del seu país d'origen amb el llegum com a principal protagonista.

L´objectiu de la jornada és conscienciar la població sobre els beneficis nutricionals que aporta el consum d´aquests vegetals.

L'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, ha recordat que des de l'Ajuntament ja fa temps que apostem per una alimentació saludable i els llegums són una part importantíssima en l'alimentació. Cal reivindicar el llegum perquè no es perdi, és sa i sostenible, així com també hem de mantenir la resta d'aliments tradicionals com el peix senzill”.

Aquest és el segon any que l'associació Slow Food del Garraf i el Penedès organitza activitats per fomentar el consum de llegums. El moviment Slow Food engloba comunitats de cuiners de tots els països.

Es tracta d´una aliança de cuineres i cuiners que es comprometen a utilitzar ingredients de bona qualitat i productors locals que conserven tècniques i coneixements tradicionals, treballant amb respecte pel medi ambient, el paisatge i el benestar animal.

Un dels principals impulsors del moviment, Valentí Mongay, ha destacat que un dels objectius de la trobada entre els cuiners i de les jornades als restaurants és "proposar un canvi en l'alimentació, més vegetal i reduint el consum de la carn" i ha afegit que “si suggerim menjar menys carn, necessitem un aliment que tingui proteïnes i els llegums en tenen. Són aliments sostenibles per la baixa petjada de carboni. El cultiu d'aquests vegetals ajuda a fixar nitrogen a la terra i, per tant, no requereix fertilitzants d'aquest element químic”, ha explicat Mongay.

També ha recomanat menjar almenys 4 vegades a la setmana, ja que aporten nutrients beneficiosos per a la salut com ara fibra, antioxidants i hidrats de carboni.

Als fogons de l'escola d'hostaleria s'han preparat receptes com fesols amb iuca propis del Senegal; una sopa borsch vegetal ucraïnesa; porotos amb regnes, un llegum típic xilena o uns cappelletti casolans, farcits de llenties, xampinyons i nous pacans que es mengen a Uruguai.

També s'ha cuinat un tahine de verdures marroquina, haricots de soissons típics de França, soja japonesa guisada "Gomoku", quesadilla mexicana de huitlacoche amb fesols negres, mojate andalús de cigrons i una recepta catalana de crestes de cigrons i espigajos escabetxs.

Tots els plats han estat casats amb un vi diferent, escollits per Fetén Wines.

En paral·lel, fins al 3 de març, diversos restaurants de Sitges participen a les Primeres Jornades dels Llegums, recomanant un o més plats de les cartes amb aquest aliment.