Tapes Girona: assaboreix la ciutat a través dels seus bars

Girona destaca per la seva rica escena culinària, especialment per les tapes. Aquests petits plats per compartir, comunament gaudits en bars o ambients informals, reflecteixen una experiència social intensament lligada a ingredients locals com marisc, carns curades i formatges. En aquest recorregut pels restaurants i bars de tapes Girona, s'explorarà com la tradició i la innovació s'uneixen en aquesta experiència gastronòmica única. S'ofereix una ullada a alguns dels establiments més destacats i allò que els fa especials, des de Divinum fins a Al Born, passant per Massana i Brots de Vi, culminant amb una reflexió sobre l'impacte cultural de les tapes a la ciutat.

Divinum

A Divinum Girona, l´experiència de tapes es converteix en un esdeveniment gastronòmic destacat de la ciutat. Situat al cor del Barri Vell, aquest restaurant no només ofereix una experiència culinària, sinó que també es transforma en l'epicentre d'un esdeveniment que dura tres dies, típicament al mes de maig, on hi participen més de 20 restaurants. Aquí, els assistents tenen l'oportunitat de:

Degustar Tapes Úniques: amb una selecció de tapes elaborades amb productes locals i receptes tradicionals, els participants poden gaudir de creacions úniques preparades per xefs anomenats de la regió.

Aprendre i participar: a través de tallers, els assistents poden submergir-se en l'art de la preparació de tapes i conèixer-ne més sobre aquesta tradició culinària espanyola. A més, poden votar per la seva tapa favorita a la competència pel premi "Tapa d'Or".

Opcions de Participació: amb paquets com el Tapes Tour per 35 EUR i l'Experiència Gourmet per 70 EUR, els visitants poden triar la intensitat de la seva experiència culinària.

A més de ser un esdeveniment, Divinum és reconegut per la seva oferta regular de menú degustació per aproximadament 30 euros, que inclou una selecció d'olis, entrants, plat principal i postres, destacant-se pel carro de formatges i una varietat de vins majoritàriament espanyols. Aquest restaurant, aclamat per la seva relació qualitat/preu, ambient, servei i menjar, es posiciona com una parada obligatòria per als que busquen explorar la rica escena de tapes a Girona.

Massana

Continuant el nostre viatge per les delícies de tapes Girona, arribem a Massana, un establiment que fusiona el millor de la cuina mediterrània i europea amb un toc català. Amb una impressionant qualificació de 4.5 estrelles basada en 728 opinions, Massana destaca per la seva sublim cuina i servei excepcional.

Ubicat al cor del centre històric de Girona, aquest restaurant gastronòmic s'enorgulleix del seu enfocament a respectar les arrels de la tradició i la naturalesa de cada producte. Massana ofereix un menú degustació acompanyat de maridatge de vins, destacant per la seva participació en esdeveniments significatius de la ciutat com Girona Temps de Flors 2017. A més, ha estat seleccionat per a la tercera edició de Revista Costa Brava Excellence, cosa que subratlla el seu compromís amb la excel·lència culinària.

Especialitats: entre els seus plats estrella hi ha les patates braves, gambes a l'all, i truita espanyola, tots amb un gir modern que sorprèn i delecta. A més, Massana es preocupa per oferir opcions vegetarianes i veganes, assegurant que tots els comensals trobin alguna cosa al seu gust.

Preus i Horaris: els preus són moderats, amb tapes que oscil·len entre els €4 i els €8, permetent gaudir d'un dinar per a dos per aproximadament €30 a €40. Obert de dimarts a dissabte, de 1:00 PM a 4:00 PM i de 8:00 PM a 11:00 PM, i els diumenges de 1:00 PM a 4:00 PM, es recomana fer reserves, especialment per a sopars .

Informació de contacte: Per a aquells interessats en viure l'experiència Massana, podeu contactar al restaurant a través del telèfon +34 972 22 51 57 o visitar el vostre lloc web Tapes a Massana Girona per a més detalls.

Massana no només és un lloc per gaudir d'excel·lents tapes sinó també una finestra a la rica cultura gastronòmica de Girona, on la tradició es troba amb la innovació a cada plat.

Al Born

Al Born es presenta com un destacat bar de tapes ubicat a Banyoles, a tan sols 15.8 km de Girona, a la direcció Carrer Àngel Guimerà 14, 17820. Aquest establiment és conegut per la seva cuina Mediterrània, Europea, Espanyola, Saludable i Contemporània, oferint una experiència culinària excepcional amb opcions per a tots els gustos, incloent plats vegetarians, vegans i sense gluten.

Varietat de Plats: amb preus que oscil·len entre $15 i $33, els comensals poden gaudir d'una àmplia gamma de tapes, destacant-se pel seu excel·lent menú que inclou pernil ibèric, formatges espanyols variats, patates braves picants, pop, entre d'altres, acompanyats de vi local.

Atenció i ambient: els visitants ressalten l'amabilitat del personal i l'ambient acollidor del lloc, qualificant l'experiència a Al Born Girona amb 4.5 de 5 basat en 438 ressenyes. L'atenció és descrita com a immillorable, fent de cada visita una ocasió memorable.

Informació Útil: per a aquells interessats, és possible contactar al restaurant a través del telèfon +34 972 98 17 08 o per correu electrònic. A més, és part d'un recorregut de bars de vins i tapes a Barcelona que inclou el districte del Born i el Barri Gòtic, cosa que suggereix la seva rellevància a l'escena culinària local.

Al Born s'estableix no només com un lloc per gaudir de tapes delicioses sinó també com un punt de trobada per als que busquen una experiència gastronòmica autèntica i de qualitat a la regió.

Brots de Vi

A la vibrant escena de tapes a Girona, Brots de Vi emergeix com un destí culinari imprescindible, destacant pel seu enfocament en la senzillesa i la qualitat. Amb una qualificació de 4,5 estrelles basada en 933 opinions, aquest restaurant i bar de vins ofereix un menú degustació i una experiència gastronòmica que honra l'agricultura i la ramaderia local. La seva filosofia se centra a portar a taula aliments en la seva forma més natural i menys alterada, respectant la feina dels qui gaudeixen i pateixen el procés perquè altres puguin veure i gaudir-ne el resultat.

Cuina i Menú: la cuina de Brots de Vi es caracteritza per la seva simplicitat, presentant plats que ressalten la qualitat dels productes locals, vegetals i carns d'animals alimentats al camp. El menú és una celebració del producte, amb opcions que van des de tapes tradicionals i innovadores com patates braves, gambes a l'all, i escalivada, fins a plats vegetarians i vegans, assegurant alguna cosa per a cada paladar.

Sostenibilitat i Projectes: a més del seu restaurant, Brots de Vi duu a terme iniciatives com BIO Brots, una botiga bio que proveeix productes dels seus jardins, camps i vinyes, i BROTS FREDS, un espai dedicat a gelats saludables i nutritius sense additius, sucres , ni conservants. Aquestes iniciatives reflecteixen el compromís del restaurant amb una economia circular i la sostenibilitat.

Ambient i Servei: ubicat al cor de Girona, Brots de Vi ofereix un ambient càlid i acollidor, ideal per gaudir d'una experiència gastronòmica informal però d'alta qualitat. El personal, amable, atent i coneixedor del menú, assegura una experiència inoblidable per als comensals. Amb preus raonables i una àmplia selecció de vins i begudes destil·lades per acompanyar les tapes, aquest indret s'ha guanyat un lloc destacat en guies locals i internacionals de menjar.

Brots de Vi no només és un restaurant, sinó un projecte que celebra el menjar i el vi de manera conscient i sostenible, oferint als visitants una finestra a la rica cultura gastronòmica de Girona.