Benvinguda a Catalunya l'empresa automobilística xinesa Chery

És molt important per a Catalunya, també per a Espanya, aconseguir la confiança de les empreses perquè inverteixin a Catalunya després del degoteig continu de la marxa d'unes 8.700 empreses –a data de novembre del 2023– que foragites pel procés van decidir buscar un altre lloc a Espanya que els donés més seguretat. Aquesta situació d'inseguretat política encara continua existint, encara que intenten donar a entendre que no és així

El desembre del 2021 l'antiga fàbrica Nissan ubicada a la Zona Franca de Barcelona va acoblar el seu darrer cotxe. Una data molt trista per als 2.500 treballadors que veien amb pena com la que havia estat la seva empresa durant anys baixava la persiana i els deixava al carrer. El tancament també afectava 20.000 treballadors d'empreses auxiliars. La situació va significar un cop molt important per als afectats, deixant també a l'aire l'1,3% del PIB català. No hi va haver manera de convèncer l'empresa nipona que continués fabricant a Zona Franca, i això que havia rebut 180 milions en subvencions públiques.

Des del mateix moment que se'n van anar els japonesos, es va iniciar la recerca d'un nou inversor que ocupés aquest espai i tornés bona part dels treballadors acomiadats a aconseguir una nova feina en aquestes instal·lacions històriques. No ha estat fàcil i després de moltes negociacions, per fi aquest divendres les antigues instal·lacions de Nissan tornaven a brillar per rebre l'empresa automobilística xinesa Chery, que ha tornat l'esplendor a un espai que significa tota una fita en aquest sector.

La firma de la seva aliança ha estat amb l'empresa espanyola EV Motors amb què feia mesos que negociava, i per fi han estampat les seves firmes per convertir-se en la primera marca xinesa a produir cotxes a Espanya. Es posarà en funcionament després de lestiu. Tota una fita històrica de la reindustrialització d'aquest espai tan important de la Zona Franca.

L'esdeveniment mereixia la presència del president del govern Pedro Sánchez, el de la Generalitat, Pere Aragonés, el vicegovernador de la província xinesa d'Anhui, Xanxiangqian, el ministre Jordi Hereu, el conseller Roger Torrent, el delegat especial de la Zona Franca , Pere Navarro, i altres autoritats que han assistit a la signatura del document marc per part de Pedro Calef, conseller delegat d'Ebre i del vicepresident internacional de Chery, Charlie Zhang.

Un acte en què es posa de manifest que quan es volen posar d'acord els polítics i les administracions que es representen, les coses funcionen, que és el que els demana la ciutadania. Un exemple que ha de ser l'inici d'una normalitat que no és fruit de la campanya electoral, sinó del compromís per solucionar els problemes que afecten les persones. Un bon dia, que no s'ha vist enterbolit per la demanda electoralista d'ERC, Junts, CUP i Comuns, que han demanat al Parlament la retirada de les imputacions per terrorisme vinculades al cas 'Tsunami Democràtic', i han condemnat la "persecució" política" dels moviments populars independentistes. Una petició que no s'ajusta a la realitat, perquè bona part de les accions del Tsunami Democràtic de pacífiques no en tenien ni el nom. Si us plau cal ser rigorosos i no pamfletaris, a la gent que ho va viure en viu i en directe - o ho va patir- no se li pot vendre milonges. La gent ha d'assumir les conseqüències dels seus actes. Avui no tocava treure el tema, quan hi ha hagut una bona notícia a Catalunya que no té res a veure amb el procés. No espantem els inversors, que després se'n donarà la culpa al govern, als jutges o al que passava per aquí.