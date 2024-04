Saber el que és just per sortir de l'engany

A Les arrels d'un càncer (Tecnos), els historiadors Gaizka Fernández Soldevilla i Santiago de Pablo han escrit una memòria sobre la primera ETA, de la qual va ser des del 1959, any de la seva fundació, fins al 1973, després de l'assassinat de Carrero Blanco , del seu xòfer Pérez Mogena i del seu escorta Bueno Fernández; no cal oblidar ni silenciar les víctimes 'menors', tret que caiguem en el cínic elitisme que menysprea els 'pobres' que mai expliquen. Aquell atemptat va fer creure no pocs que era millor posar una bomba que fer deu vagues. I que, per aquestes accions, “el nostre poble basc us vol fervor i us admira”.

Al començament, ETA no podia ser vista com un perill per a la dictadura franquista ni com un rival per a l'hegemonia nacionalista del PNB. Ja en un dels primers butlletins etarres s'apuntava als que rebutjaven l'ús de la violència: alguns patriotes pusil·lànimes i terroristes. Però cal saber que les Forces i els Cossos de la Seguretat de l'Estat només van prestar atenció a aquell grupuscle arran d'un intent fallit que un tren d'excombatents guipuscoans descarrilés; va ser el 18 de juliol de 1961. L'any següent, l'històric diputat jeltzale Manuel Irujo va definir ETA com “un càncer que, si no ho extirpem, assolirà tot el nostre cos polític”.

És destacable el cas Batarrita, que es va produir al barri bilbaí de Bolueta la nit del 27 de març del 1961. Una deliberada tergiversació pretén encara que es va voler atemptar contra ETA quan “en cap de les gairebé 1.200 pàgines de la causa judicial se cita a ETA”, una causa judicial sempre disponible als arxius, les hemeroteques i Internet.

El primer atracament de la banda armada a un banc es va produir el 1965 ia Guipúscoa, a un cobrador a qui li van sostreure el botí de 2,75 pessetes i unes lletres de cobrament inservibles; els lladres no es van adonar de les 200.000 pessetes en metàl·lic que contenia una bossa de la motocicleta de la víctima. El segon atracament va passar any i mig després, aquesta vegada van robar un milió de pessetes.

Ja el 1968, uns pistolers van arrabassar la vida a José Antonio Pardines, jove guàrdia civil a qui va tocar ser la primera víctima mortal d'ETA. L'entorn nacionalista va desdibuixar aquell crim i van forjar un màrtir amb el primer mort etarra, Javier Echevarrieta, hores després d'assassinar Pardines, en una topada amb la policia.

El judici de Burgos va suposar una fita tant en la promoció interna com en la projecció internacional. No ho va poder fer millor el règim de Franco per donar 'heroïcitat' a la banda que cometria el 95% dels seus assassinats en democràcia. Va ser un Consell de Guerra celebrat a finals de 1970 contra setze etarres, on cinc van ser condemnats a mort per assassinat. La sentència de Teo Uriarte, un dels fundadors després d'Euskadiko Ezkerra, va ser, ni més ni menys: “dues penes de mort i 30 anys de reclusió”. Franco no va signar les penes de mort i set anys després, gràcies a l'Amnistia concedida per la democràcia, tots aquells condemnats van quedar en llibertat.

El procés de Burgos va facilitar l'expansió urbi et orbi del missatge que havia estat orquestrat per donar un escarment al poble basc. Aquella idea força, un truc propagandístic, va donar rèdits insospitats a la banda, no només per les mobilitzacions solidàries que es van donar per salvar sis vides, o per l'espectacular actuació durant el judici de Mario Onaindia, sinó per les serioses discrepàncies que hi va haver règim (incloent-hi intents de suborn al fiscal per evitar que es dictessin penes de mort; ja es pensava llavors en l'etapa que s'obriria amb la mort de Franco).

L'octubre del 2017, el Centre Memorial de les Víctimes del Terrorisme va encarregar a l'Euskobaròmetre una indagació sobre un record concret. Es va preguntar a unes sis-centes persones quina havia estat la primera víctima mortal d'ETA: la immensa majoria (gairebé 500) van dir ignorar-ho, 52 van dir que Melitón Pomes, 13 que Carrero Blanco i només 7 van encertar en dir que Pardines. Poca cosa més cal afegir a aquesta ignorància, llevat de la imperiosa necessitat que cal cultivar i divulgar l'amor per la veritat i la precaució davant les mentides manipuladores, tot això és decisiu per conservar la llibertat i no haver de plorar la seva pèrdua.