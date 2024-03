Ábalos responsabilitza Cerdán de la filtració de les seves dades personals

per J.C. Meneses Montserrat

L'exministre socialista José Luis Ábalos ha presentat al·legacions a l'expedient d'expulsió que li ha obert el PSOE i ha remès diversos documents al partit en què carrega contra el secretari d'Organització del partit, Santos Cerdán, a qui responsabilitza d'haver fet públiques les dades personals.

Segons ha avançat 'La Sexta', Ábalos ha presentat dos escrits per defensar-se del procés que ha obert contra ell la direcció del partit. En el primer, remés a la Comissió d'Ètica i Garanties, acusa de publicar dades personals a l'expedient on es comunicava les mesures aplicades contra ell després que es negués a lliurar la seva acta de diputat, tal com li havia exigit la Executiva Federal.

El partit va distribuir una primera versió d'una resolució, signada per Cerdán, en què apareixien dades privades de l'exministre com el número del Document Nacional d'Identitat o l'adreça del domicili. Minuts després van enviar una correcció en què ja no apareixia aquesta informació.

Per tant, Ábalos reclama que s'obri un expedient d'esbrinament dels fets per "determinar l'eventual responsabilitat del Secretari d'Organització, Santos Cerdán", segons indica el document i considera que ha pogut cometre una falta "molt greu". Subratlla a més que és la persona "obligada estatutàriament de vetllar per la protecció de dades dels afiliats".

En un segon escrit, en aquest cas dirigit a la mateixa Secretaria d'Organització, Ábalos es queixa que el partit va traslladar la seva decisió d'obrir-li expedient abans que es complís el termini de 24 hores que li havien donat perquè lliurés la seva acta de diputat . Per acreditar-ho adjunta diversos titulars de premsa en què apareix aquesta informació dimarts 27 de febrer al matí, abans que expirés l'ultimàtum.

La vigília, el dilluns 26 de febrer, la portaveu del PSOE, Esther Peña, va traslladar que l'Executiva Federal havia decidit per unanimitat demanar a Ábalos que entregués el seu escó per "responsabilitat política" al 'cas Koldo', que investiga presumptes mossegades en contractes de compra de material anticovid.

La setmana anterior, la Guàrdia Civil havia detingut Koldo García Izaguirre, assessor d'Ábalos durant la seva etapa al Ministeri de Transports. Segons la investigació, va participar en una presumpta trama de contractes arreglats durant la pandèmia. Peña va deixar clar que sobre Ábalos no hi havia cap càrrec ni assenyalament judicial o policial, però en tot cas li reclamaven que fes un pas de banda per "responsabilitat política".

Malgrat tot, Ábalos es va resistir a deixar el seu escó, va abandonar el Grup Parlamentari Socialista i va passar al Grup Mixt, al·legant que era innocent i lliurar la seva acta seria igual que reconèixer-ne la culpabilitat.

Aquest mateix dimarts, després que Ábalos fes pública la seva decisió de resistir al Congrés, el PSOE va fer públic que el suspenia cautelarment de militància i obria expedient disciplinari per haver-se saltat les resolucions del partit.

L'informe assenyalava a més que Ábalos comptava amb cinc dies per fer arribar a l'instructor de l'expedient les proves amb què pretén defensar-se i a més podia interposar un recurs davant de la Comissió d'Ètica i Garanties en el termini de deu dies hàbils.

Ara Ábalos exerceix aquest dret, però a més contraataca i assenyala directament Cerdán, el seu successor a la secretaria d'Organització i el seu interlocutor els dies en què el partit el va intentar convèncer perquè deixés el seu escó.