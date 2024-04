Així és el programa electoral del PSC per al 12M

per Redacció CatalunyaPress

El PSC porta al seu programa per a les eleccions catalanes del 12 de maig una condonació parcial del deute acumulat de la Generalitat per "reduir la càrrega financera que el deute públic comporta a les finances de la Generalitat", així com desplegar el consorci tributari paritari entre l'Estat i l'Agència Tributària catalana.

Al document, que ha publicat el partit aquest dimecres, presenten la seva proposta per simplificar el model de finançament autonòmic i incorporar el principi d'ordinalitat dels recursos fiscals "com un element d'avaluació del model".

Els socialistes proposen un sistema de finançament "equitatiu, que no discrimini a ningú i garanteixi que tothom és tractat de la mateixa manera davant d'esforços fiscals similars" i fomentar la corresponsabilitat fiscal entre les comunitats autònomes.

"Cal actualitzar aquesta distribució ampliant els recursos destinats a Catalunya i a la resta d'autonomies per reequilibrar la participació de la despesa i garantir el finançament dels serveis públics transferits", exposa el partit al document.

"Millora de l'autogovern de Catalunya"

La candidatura de Salvador Illa també proposa una "millora de l'autogovern de Catalunya" i un model federal amb una desconcentració del poder judicial amb un reforçament de la posició de les autonomies com a part de l'Estat i una millora dels mecanismes de cooperació entre autonomies.

"Les tècniques del federalisme són, per al PSC, les més apropiades per a la construcció d'un projecte compartit tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya i d'Europa", diu el programa.

Així mateix, proposen "desenvolupar" l'Estatut d'autonomia de Catalunya i --textualment-- fer-lo avançar al màxim utilitzant a fons els mecanismes previstos al mateix Estatut.

En matèria lingüística, el PSC inclou al seu programa electoral "fomentar l'ús del català", així com garantir els drets lingüístics de la ciutadania, tant en català, com en castellà, aranès i llengua de signes.

Proposa que, a l'àmbit educatiu, l'escola no separi els alumnes "per raó de llengua" sinó que garanteixi a tot l'alumnat el coneixement del català, del castellà, de l'aranès a la Vall d'Aran i l'anglès o una altra tercera llengua.

El PSC proposa crear un Observatori de la llengua "que permeti impulsar, avaluar, disposar d'indicadors i afinar les actuacions aplicades a les diverses realitats sociolingüístiques per compensar i assegurar el ple domini del conjunt de les llengües oficials" a Catalunya.