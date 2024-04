Aquestes són les formacions que concorreran en coalició al 12M

Junts+, la CUP-DT, Comuns Sumar i Esquerra per Espanya són les quatre formacions que s'han presentat en coalició per a les eleccions catalanes del 12 de maig, segons ha informat la Junta Electoral Central (JEC) en un comunicat.

La candidatura liderada per l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, sota el nom de Junts+, està formada per Junts i Demòcrates de Catalunya, mentre que els cupaires es presenten sota el nom Candidatura d'Unitat Popular-Defensem la Terra, a coalició amb Capgirem.

Els Comuns concorren sota el nom de Comuns Sumar i la seva coalició està formada per Catalunya En Comú, Barcelona En Comú i Moviment Sumar, i, finalment, la coalició d'Esquerra per Espanya està formada per Esquerra en Positiu, Units per la solidaritat internacional i Democràcia efectiva.