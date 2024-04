El president de la Generalitat i candidat a la reelecció, Pere Aragonès, ha alertat que la llengua catalana "estarà en perill" si el primer secretari i candidat del PSC a les eleccions catalanes, Salvador Illa, és el proper president, tot i que n'està convençut que no passarà.

Segons ell, Illa no fa una defensa de la llengua catalana i ha renunciat a la immersió lingüística, i "ara abraça el model de trilingüisme que proposava Cs", ha dit en una entrevista publicada aquest dissabte per ElNacional.cat i recollida per Europa Press .

Aragonès ha assegurat que el Govern ha incrementat els recursos destinats a la política lingüística, però ha avisat que necessiten que això segueixi en el temps i creu que “ara està en risc”.

També ha afirmat que no vol una repetició electoral i espera que l'escenari després de les eleccions catalanes sigui el “prou clar” per evitar-la.

"Esperem que el 12 de maig l'escenari sigui prou clar perquè es pugui formar un govern i, deixi'm dir-ho, perquè pugui continuar com a president", ha asseverat.

Després de ser preguntat per una possible repetició electoral, ha respost que "per respecte als electors" no es pot dir si passarà una cosa o una altra.

No serà vicepresident

Alhora, ha reiterat que no serà "vicepresident d'un govern després d'haver estat president", ja que, segons ell, els presidents representen la institució més enllà del temps que exerceixen el càrrec.

Tot i això, ha dit que seguirà compromès amb el seu projecte polític i amb Catalunya "en qualsevol circumstància" i espera que segueixi sent així des de la presidència del Govern.