Catalunya i Ciutat de Mèxic signen el seu primer acord bilateral

La consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, ha viatjat a Mèxic i s'ha reunit amb el cap del govern de Ciutat de Mèxic, Martí Batres, per signar el primer acord bilateral entre els dos governs, informa aquest dissabte el Govern a un comunicat.

L'acord estructura la col·laboració en diferents àmbits, com ara ocupació, polítiques digitals, gestió de residus i d'aigües, intercanvi cultural i educatiu i implantació d'estratègies compartides contra el canvi climàtic, entre d'altres.

La firma s'ha dut a terme al Palau de Govern de Ciutat de Mèxic, on s'han reunit un centenar de personalitats mexicanes.

La consellera ha recordat "la generositat del poble mexicà amb la rebuda de milers d´exiliats catalans, i amb el seu compromís amb la democràcia i els drets humans".

Les relacions amb Mèxic en temes comercials i econòmics són prioritàries per a Catalunya, no només perquè sigui el principal mercat llatinoamericà per a l'exportació catalana, sinó també per la presència institucional en aquest país, reforçada aquests darrers anys.

Reunions de Serret

Durant el dia, la consellera s'ha reunit amb diverses autoritats mexicanes a la Fundació Miguel Alemán i ha conegut els socis que integraran la Coalició Internacional del Tractat dels Plàstics, iniciativa coimpulsada pel Govern, i que serà presentada al Comitè Negociador Intergovernamental d'Ottawa.

A la nit s'ha reunit amb el director general de l'acadèmia diplomàtica Institut Matías Romero, Alejandro Alday, per conèixer el servei exterior mexicà per la futura implementació del cos d'acció exterior a Catalunya creat a l'octubre.