Aragonès, decebut amb el PSC i Junts per rebutjar la llei de lloguer de temporada

per Redacció CatalunyaPress

El president en funcions de la Generalitat, Pere Aragonès, ha expressat la seva “decepció” després que el PSC i Junts hagin rebutjat la regulació del lloguer de temporada.

En un missatge a 'X' recollit aquest dijous, Aragonès ha manifestat: "De nou s'uneixen per donar l'esquena a una de les principals urgències de la ciutadania. Una oportunitat perduda per aportar solucions als problemes de la gent".

La Generalitat va aprovar el decret llei dos dies abans que comencés la campanya electoral del 12 de maig, però calia l'aprovació definitiva per part de la Diputació Permanent del Parlament, i aquest dijous s'ha rebutjat pels vots en contra de Junts i la abstenció del PSC.

El preu de l'habitatge de lloguer, disparat a Catalunya

Segons dades recents publicades per Fotocasa, el preu acumulatiu de l'habitatge de lloguer ha pujat a Catalunya un 99% en 10 anys... i un 17% a l'últim lustre.

Aquestes dades formen part de l'extens estudi de Variació acumulativa de l'habitatge a Espanya el 2024, on els experts del portal analitzen l'evolució del mercat des del 2014.

Analitzant els preus que es pagaven per un habitatge en venda fa 10 anys (el 2014), el preu mitjà del metre quadrat de l'habitatge s'ha incrementat un 29% a Catalunya (de 2.157 euros per metre quadrat al febrer del 2014, als 2.787 euros per metre quadrat al febrer de 2024).

Així, els catalans de fa 10 anys (el 2014) havien de pagar per la compra d'un habitatge de 80 metres quadrats una mitjana de 172.500 euros, davant dels 222.900 euros que costa de mitjana a Catalunya el febrer del 2024.

Més enllà de l'agregat, hi ha casos concrets en què la pujada del preu està per sobre fins i tot de la mitjana catalana. L'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat més poblada de Catalunya, s'emporta el palmell: és l'única ciutat de la Comunitat amb un increment acumulatiu de l'habitatge de lloguer que sobrepassa el 120% l'abril del 2024 respecte a l'abril de fa una dècada.