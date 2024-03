Aragonès reitera al Govern central quina és la solució per ''resoldre el conflicte''

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reiterat que la seva proposta en la negociació amb el Govern "per resoldre el conflicte" és un referèndum sobre la independència, i que així ho ha explicat al president del Govern en multitud d'ocasions, ha dit textualment.

"En una negociació totes les parts posen la seva proposta a sobre de la taula. La nostra és clara", ha declarat als periodistes aquest dimecres després de visitar el Barnahus de Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Preguntat per les paraules del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, que aquest dimarts va insistir a negar negociacions amb ERC per a un referèndum, Aragonès ha respost que "el Govern d'Espanya no és ningú per dir a Catalunya quines són les propostes" que ha de posar sobre la taula.

"El ministre Bolaños no és ningú per dir què ha de defensar o no ha de defensar Catalunya", ha afegit.

Ha posat com a exemple l'amnistia i el traspàs de Rodalies, que ha dit que ja s'està executant, i ha afegit: “Ara ens diuen que no al finançament singular, i l'acabarem tirant endavant. Diuen que no a un referèndum que, si tenim tota la força com esperem tenir, també serà una realitat aviat”.