Armengol no dimiteix: 'No deixaré que taquin el meu nom ni el del govern que vaig presidir'

Francina Armengol ha comparegut, aquest dimarts 5 de març, per donar explicacions sobre la seva implicació en el 'cas Koldo'. "Sóc molt conscient de la responsabilitat que tinc", ha assegurat la presidenta del Congrés, que ha deixat clar que no dimitiria.

Ha acusat el PP d'"haver-se saltat totes les fronteres", dient que "en política no tot s'hi val, i no tots els polítics som iguals".

"Jo vaig entrar en política per lluitar contra la corrupció, perquè vinc d'una terra que l'ha patida molt, i molt intensament", ha dit, afegint que volia defensar els ciutadans, primer "des de les Balears i ara els de tot Espanya ".

"No deixaré que taquin el meu nom, ni el de l'honor del govern que vaig presidir durant 8 anys", ha apuntat.

Armengol també ha volgut tenir “un record per a la gent que es va deixar la pell per salvar la vida de persones malaltes”. "Jo, com a presidenta, ho tornaria a fer. Compraria on es venia, i en aquell moment era a la Xina", ha afegit.

"Cal dir la veritat i no embarrar-ho tot. Balears va comprar rigorosament, amb tots els contractes ben fets, amb gent seriosa que decidia comprar o no amb criteris seriosos", ha recalcat. "Vam comprar mascaretes que se'ns van vendre com a FFP2, en un moment d'una situació terrible per a la ciutadania", ha afegit, apuntant que "ho manàvem tot a analitzar".

L'expresidenta balear també ha recordat que la sanitat estava "col·lapsada", no únicament a les Balears, sinó a tot Espanya. "Ni jo ni ningú del meu govern està sent investigat", tornant a assenyalar el PP. "Defensaré el meu nom i el d'aquesta casa (pel Congrés), perquè els ciutadans no mereixen aquests espectacles i perquè no tot s'hi val".

"Qui hagi de donar explicacions, que les de, i qui surt al sumari, expliqui per què surt al sumari", ha conclòs, apuntant que "no contribuiré a més crispació ni a més enfrontament".