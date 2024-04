L'avís de Sílvia Orriols a la resta de formacions de cara a les eleccions del 12M

La candidata d'Aliança Catalana per Girona a les eleccions catalanes i alcaldessa de Ripoll (Girona), Sílvia Orriols, ha avisat que els vots del seu partit no sortiran "de franc a ningú", després de ser preguntada per si donaria suport a la investidura del candidat de Junts+ i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En una entrevista aquest dimarts a Ràdio 4 i La2, ha criticat que es faci un cordó sanitari a la seva formació política, i ha acusat ERC i Junts de ser "actors processistes", i després els ha afegit haver permès la investidura del president del Govern, Pedro Sánchez.

Orriols ha sostingut que "no hi ha cap altra fórmula perquè Catalunya sigui independent que no sigui la via unilateral", i ha assegurat que la sortida de Catalunya d'Espanya no serà amistosa, segons les paraules.

"Qualsevol diàleg o consens que s'intenti buscar serà simplement un miratge efímer ia curt termini que no tindrà cap mena de resultat. L'única via possible és la via unilateral", ha afirmat.

Ha descrit el poble català com un "grup ètnic", ha afirmat que es considera islamòfoba, i ha qualificat l'islam d'ideologia politicoreligiosa.

Els càlculs que aproparien Orriols al Parlament

Al complex panorama electoral català, assolir la representació al Parlament implica superar certs llindars de vots en diferents circumscripcions.

La llei electoral estableix que una formació ha d'obtenir almenys el 3% dels vots a les circumscripcions per accedir a la Cambra. Tot i això, aquest requisit varia depenent del nombre d'escons en joc a cada regió.

A la demarcació de Barcelona, on es disputen 85 escons, aquest llindar del 3% es tradueix en una oportunitat accessible per a la representació parlamentària. S'estima que amb aquest percentatge, una formació podria assegurar aproximadament tres escons al Parlament.

D'altra banda, a regions com Lleida, Tarragona i Girona, on el nombre d'escons en joc és considerablement menor -15, 18 i 17, respectivament-, el llindar puja al voltant del 5%. Aquest requisit més exigent reflecteix la proporció entre vots i escons disponibles a aquestes circumscripcions.

Tot i això, és crucial considerar el factor de participació electoral en interpretar aquests percentatges. La participació varia significativament, des d'un 79% el 2017 fins a un 54% el 2021, afectada per circumstàncies com la pandèmia.

La projectada per a les properes eleccions, programades per al 12 de març, encara és incerta però probablement s'ubicarà entre tots dos extrems.

Les anàlisis internes de les formacions polítiques suggereixen estratègies per assolir la representació. Per exemple, una formació necessitaria uns 80.000 vots a Barcelona, tenint en compte una participació estimada del 65%, per assegurar tres escons.

A Tarragona, la xifra requerida seria d'aproximadament 17.000 vots per obtenir un escó dels 18 en disputa, mentre que a Lleida estaria al voltant dels 10.000.

No obstant això, assolir aquests números és tot un desafiament, especialment considerant que aquestes províncies estan sobrerepresentades al Parlament. Tot i les dificultats, algunes formacions com Aliança aspiren a obtenir representació fins i tot en circumscripcions desafiadores com Girona.

En aquesta província, on caldrien al voltant de 16.000 vots, l'arrelament local de la formació podria ser un factor determinant. Amb la seva base a Ripoll, on la formació ha obtingut victòries a les eleccions municipals, hi ha una possibilitat real d'assegurar un escó.