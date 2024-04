Podem i Bildu, socis parlamentaris habituals del Govern, tenen previst confrontar amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, al Ple del Congrés la setmana que ve a compte de la inversió de gairebé 1.130 milions d'euros destinats a despesa militar aprovada per l'Executiu.

El Consell de Ministres va donar llum verda al muntant per adquirir material militar després que el president, Pedro Sánchez, demanés incrementar la despesa a Defensa i malgrat el rebuig que aquesta elevació suscita a l'ala minoritària del Govern de coalició i en gran part dels socis parlamentaris habituals, com Bildu i Podem. De fet, Sumar es va oposar a aquesta inversió i va traslladar que va formular objeccions perquè el muntant no s'aprovés a la reunió.

I precisament la formació abertzale i l'exsoci del Govern del PSOE portaran aquest tema al Ple d'aquesta setmana a la Cambra Baixa. El diputat de Bildu Jon Iñarritu preguntarà a Robles si l'elevació de la despesa en Defensa està en consonància amb les necessitats de la ciutadania. "Considera que augmentar la despesa militar en 1.130 milions d'euros respon a les necessitats ciutadanes?", diu la pregunta registrada, recollida per Europa Press.

Podem ha registrat una interpel·lació a la titular de la cartera de Defensa per abordar "la política general del Govern sobre l'evolució de la despesa militar". Les inversions en Defensa i els temes relacionats eren un dels punts que més tensionaven la relació entre els d'Ione Belarra i l'ala socialista del Govern a la legislatura passada i Sumar segueix aquesta estela.

Tot i això, les crítiques no se circumscriuen únicament als socis i el PP també traurà a col·lació aquest tema. El diputat popular Esteban González Pons preguntarà a Robles "quines capacitats militars" es finançaran amb els diners aprovats, ja que l'Executiu no ha entrat en detalls sobre com es desglossarà la partida i esmenta únicament divers material per al reforç de capacitats de diversos sistemes d'armament, material, munició i equipament militar”.

La justificació del Govern

L'Executiu esgrimeix que el material militar, destinat a "reforçar" les capacitats de les Forces Armades, és necessari en l'actual context d'"alta volatilitat, incertesa i inestabilitat". "És necessari fer un esforç urgent de les capacitats militars a fi d'incrementar la reserva estratègica disponible", justifica.

La mateixa Robles va defensar dimecres la inversió, al·legant que “invertir en Defensa és invertir en pau”. Va sostenir que aquests diners van a parar a polítiques de dissuasió, actuacions que "moltes vegades són civils o duals" i per a la creació de llocs de treball. En aquesta línia, va voler remarcar “el compromís del Govern per la pau”.