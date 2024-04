Clara Ponsatí deixa clara la seva postura contra la immersió: ''Es falsa''

La cofundadora i candidata del partit independentista Alhora a les eleccions catalanes, Clara Ponsatí, ha carregat contra la immersió lingüística a Catalunya, sobre la qual ha afirmat que "la doctrina d´un sol poble fa molt de temps que és falsa".

En una entrevista d'aquest dimarts al diari 'Nació', ha criticat que "la immersió és una il·lusió que és falsa", ja que el català s'està reduint cada cop més en pro de la segregació i la castellanització.

La també exconsellera de la Generalitat i eurodiputada de Junts ha mantingut aquesta postura al fil de la proposta de la seva formació anunciada aquest dilluns sobre canviar el model d'immersió per una doble xarxa educativa que "garanteixi el dret a una educació 100% en català", segons un comunicat.

Ponsatí ha sostingut que el model que proposen permetrà crear comunitats on els catalans se sentin orgullosos de parlar català ja que, al seu parer, "a la gent jove li sembla que el català no mola" i, si bé ha proposat promoure la creació de contingut en català a les xarxes --textualment--, ha defensat que la responsabilitat del Govern és sobretot a les escoles.

Finalment, ha asseverat que "cal deixar d'amagar el cap sota l'ala" i deixar de fer discursos de fa més de 40 anys per començar a remuntar, ja que pretendre que aquí no passa res i que la immersió funciona i que no hi ha segregació és, en les paraules, enganyar-se.

El "pla de xoc" de Ponsatí

Cal recordar que Clara Ponsatí i Jordi Graupera han presentat un pla de xoc amb 6 mesures diferents, entre les quals s'inclouen substituir l'actual immersió lingüística en català, que diuen que no funciona, per una doble xarxa educativa segons llengua.

Així, proposen una nova xarxa escolar que garanteixi el dret a una educació al 100% en català per a totes les famílies que ho desitgin, sense distincions d'origen o extracció social.

Alhora, afirmen que actualment la immersió només es practica efectivament en el 15% de les escoles i el 17% dels instituts, i consideren que amb un model segons xarxes augmentaria fins a un 30%.

El model, diuen, no consistiria en una doble línia a cada escola, sinó en una doble xarxa amb escoles diferenciades a tot el país.

"La raó d'apostar per la doble xarxa es fa des de la convicció que la immersió lingüística només és efectiva si excedeix els límits de l'aula i s'estén a patis, menjadors ia la resta d'espais de la vida lectiva de l'alumnat del país", diu Ponsatí.