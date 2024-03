Els Comuns reivindiquen la candidatura d'Asens a les eleccions europees

per Jordi Muñoz González

Els Comuns han reivindicat aquest diumenge la candidatura a les eleccions europees de l'exdiputat al Congrés Jaume Asens davant "l'ascens de l'extrema dreta".

Dirigents han celebrat que sigui el candidat després d'una pausa a la seva activitat política per reconnectar amb la seva vida personal, durant l'acte dels Comuns 'Una Catalunya amb futur', amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach; l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, i Asens mateix.

En la seva intervenció, Asens ha assegurat que Europa està amenaçada per algunes formacions que "tornen a galopar amb força a Europa amb l'ascens de l'extrema dreta", cosa que ha coincidit amb els altres dirigents que han intervingut.

Davant les europees previstes per al juny, ha defensat la seva postura davant les dues opcions que, segons ell, té Europa als comicis: "O anem cap a la guerra o anem cap a la pau".

"Hi ha dos projectes d'Europa que es baten en dol: aquells que volen que Europa sigui una ombra dels Estats Units, una colònia, i els que volen reivindicar Europa com a potència autònoma", ha afegit.

Amb vista a aquestes eleccions, Asens ha afirmat que és el torn dels Comuns per "defensar aquest projecte" perquè, segons la seva opinió, el futur d'Europa són les ciutats, igual que el futur de les ciutats resideix a Europa.

Albiach avisa

La líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha recordat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que té 3 dies per "esmenar el seu error" amb el complex turístic del Hard Rock, ja que aquest dimecres se celebrarà el debat de totalitat dels Pressupostos de la Generalitat 2024 al Parlament.

Sobre aquest complex, li ha retret que "va reconèixer que era una decisió política perquè era la condició que el PSC posava per recolzar els pressupostos", durant l'acte dels Comuns 'Una Catalunya amb futur' amb el ministre de Cultura, Ernest Urtasun; l'exalcaldessa de Barcelona i líder de BComú a l'Ajuntament, Ada Colau, i l'exdiputat i candidat dels Comuns a les europees, Jaume Asens.

D'aquesta manera, Albiach ha assenyalat els republicans per acceptar la condició que "imposa" el PSC, i ha instat ERC a canviar la seva postura en aquest aspecte.

"Estem a tres dies de tenir uns bons pressupostos i abandonar el Hard Rock. Tenim tres dies per evitar que Catalunya sigui Las Vegas del Mediterráneo", ha advertit.

Per això, la dirigent dels Comuns ha assegurat que la seva formació estarà negociant els comptes catalans "fins a l'últim minut".

Pressió des de Madrid

A més, ha remarcat que, segons ella, ERC hagi pressionat els Comuns condicionant el seu suport al Congrés, i ha definit com a inaudit que "una força catalana pensi que els pressupostos de Catalunya es defensen, es treballen i s'aconsegueixen a Madrid".

"Els pressupostos de Catalunya es decideixen a Catalunya", ha reivindicat.

Urtasun Rebutja a Hard Rock

El ministre de Cultura i dirigent dels Comuns ha defensat que a Catalunya s'ha d'apostar pels "drets socials, els drets ambientals, on projectes que tinguin un greu cost en termes ambientals i en termes laborals no hi tinguin cabuda".

Urtasun ha criticat projectes com aquest, ja que ha rebutjat qualsevol projecte que "ignori completament" la sequera, l'addicció al joc o un model de precarització laboral, segons ell.