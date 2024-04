Cop d'efecte magistral: el CIS col·loca el PSOE deu punts per sobre del PP

per Helena Celma

El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) situa al PSOE gairebé deu punts per sobre del PP després de l'anunci del president Pedro Sánchez d'obrir un període de reflexió per decidir sobre el seu futur, amb una estimació de vot del 38,6% dels socialistes i 29,2% per als populars.

Després d'anunciar-se el període de reflexió, el president del CIS, el sociòleg socialista José Félix Tezanos, va decidir posar en marxa l'operatiu de l'organisme públic per fer un sondeig flaix sobre aquesta decisió de Pedro Sánchez, tot això quan Espanya està en ple període electoral per els comicis europeus del 9 de juny.

Segons indica l'organisme públic, el sondeig es basa en 1.809 entrevistes telefòniques realitzades divendres passat, una mostra que és una mica menys de la meitat que en un baròmetre mensual.

Això sí, predominen els votants socialistes entre els enquestats, ja que segons el record de vot, les darreres generals les va guanyar el PSOE amb vuit punts d'avantatge, quan en realitat la victòria va ser del PP, dos punts per sobre dels socialistes.

"He decidit seguir"

Pedro Sánchez ha anunciat aquest mateix dilluns que continuarà sent president del Govern després d'un període de reflexió de cinc dies.

"He actuat des d'una convicció clara. Diem prou o aquesta degradació ens acabarà esfondrant com a país", ha declarat, deixant clar que "si permetem que els bulls marquin el debat polític, la conseqüència serà irreparable".

Els cinc dies de reflexió els va decidir després que el 9 d'abril passat, el sindicat Manos Limpias presentés una denúncia davant els tribunals de Madrid contra Begoña Gómez, la dona del president, per descomptat tràfic d'influències.

A l'escrit, el seu titular Juan Carlos Peinado, el president del sindicat de funcionaris, Miguel Bernad, va afirmar que "valent-se de la seva posició personal com a esposa del president del Govern d'Espanya, ha recomanat o avalant per mitjà de cartes de recomanació a empresaris que es presentaven a licitacions públiques".

Bernad va fer referència a diverses publicacions que esmentaven Carlos Barrabés, a qui se li atribueix haver presentat al propietari d'Air Europa, Javier Hidalgo, Begoña Gómez.

Aquest empresari aragonès està vinculat al màster que va dirigir la dona de Sánchez a la Universitat Complutense.

Barrabés, reconegut com un expert en comerç electrònic, assessora empreses tecnològiques i entitats bancàries, i és soci d'una acceleradora d'startups.