Feijóo: ''Sánchez no ha assumit les seves responsabilitats, només se les sacseja''

per Helena Celma

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dilluns el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, de voler "colar un canvi de règim per darrere" i fins i tot "utilitzar" el Rei al seu "teatre".

A més, ha denunciat que segueixi sense donar explicacions als espanyols des de fa "tres mesos" sobre l'anomenat 'cas Koldo' i les informacions que afecten el seu entorn, cosa que veu "impropi en un país democràtic".

"El seu projecte es va acabar i pot prolongar l'agonia i la decadència, però no serà més que això, agonia i decadència", ha declarat Feijóo en una compareixença a la seu del PP, on ha assenyalat que "avui Sánchez no ha assumit les seves responsabilitats , només se les sacseja".

Així s'ha pronunciat després que Sánchez hagi assegurat --en una declaració institucional sense preguntes des del Palau de la Moncloa-- que continuarà al capdavant l'Executiu després dels cinc dies de reflexió, i alhora ha cridat la majoria social a la mobilització.

Descarta una moció de censura en aquest moment

El cap de l'oposició ha afirmat que Sánchez "ha preferit fugir endavant" abans que dimitir quan podria haver assumit les seves responsabilitats, dient "la veritat" als espanyols.

Dit això, ha descartat una moció de censura. "No li presentaré una moció de censura en aquests moments perquè ha comprat el suport dels seus socis amb la dignitat de tots els espanyols", ha manifestat, per afegir que "si Sánchez tenia complicat aconseguir la calor del carrer abans del dia d'avui més complicat" té "la mobilització social" a què Sánchez apel·la per "continuar al poder".

El president dels populars ha volgut dirigir-se a l'"Espanya indignada" que considera que el president del Govern els ha "pres els cabells". "Ha arribat a fer servir la seva majestat el rei com a actor secundari a la seva última pel·lícula", ha denunciat.

Segons Feijóo, Espanya "necessita un temps nou, i ja no el pot trobar en els que són el passat".

"El que necessita Espanya és un nou govern democràtic, amb un president que estigui a la seva altura, i no el canvi de règim que pretén colar darrere de tota aquesta obra de teatre", ha emfatitzat.