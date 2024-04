Correus comença a enviar la documentació del vot per correu pel 12M

Correus ha començat a enviar la documentació electoral als catalans que han sol·licitat el vot per correu per a les eleccions al Parlament de Catalunya del proper diumenge 12 de maig, ha explicat en un comunicat aquest dimarts 23 d'abril.

L'empresa ha recordat que el vot per correu es pot sol·licitar fins al 2 de maig i que el dipòsit del vot es podrà fer fins al 9 de maig.

Correus ha explicat que, de cara als comicis catalans, reforçarà l'atenció als ciutadans a la xarxa de 2.388 oficines a tot Espanya --ja que també es contemplen les eleccions al Parlament Europeu del 9 de juny--, però que ho farà especialment a les 334 oficines que l'empresa té a les ciutats i pobles de Catalunya.

Per això, es poden arribar a habilitar finestretes exclusives per a eleccions i, si l'afluència ho requereix, també es podrien habilitar al vestíbul taules addicionals, específicament destinades a gestionar el volum de vot per correu que hi haurà les properes setmanes.

De la mateixa manera, la xarxa d'oficines disposarà de PDAs per agilitzar l'atenció dels clients i Correos reforçarà el servei a tots els centres logístics per a la "correcta gestió dels enviaments internacionals".

El vot per correu estava pensat, inicialment, per a aquells ciutadans que no poden assistir en persona als llocs on votar, bé sigui per discapacitat física o per incapacitat econòmica. Tot i això, recentment ha proliferat com una opció en casos més diversos.

Tot i que el vot per correu fa més de 37 anys que està en vigor a Espanya (el regula Llei orgànica 5/1985), l'accés a aquest sistema de votació a la resta dels països del món continua sent limitat.

Una de les eleccions en què més es va fer servir aquest mètode va ser a les generals del 2023, anticipades (com les del 12 de maig) i que es van celebrar a finals de juliol. Atès que un gran nombre de ciutadans ja tenien reservades les vacances d'estiu per a la recta final del setè mes de l'any, el vot per correu va ser molt més gran que en altres comicis.