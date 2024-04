Dard d'Aragonès a Sánchez: ''Estimo la meva dona, però no cedeixo amb la ultradreta''

per Pau Arriaga Pérez

El president de la Generalitat i candidat d'ERC a la reelecció, Pere Aragonès, ha assegurat que ell també està profundament enamorat de la seva dona però que no abandona "quan la ultradreta ataca", després que el president del Govern, Pedro Sánchez, cancel·lés la seva agenda pública per pensar si segueix al càrrec després de la denúncia a la seva dona.

A l'acte d'inici de campanya als Jardinets de Gràcia de Barcelona, ha alertat que, quan es parla de la situació personal de Sánchez, "es deixa de parlar dels casos de corrupció" com el 'cas Koldo' i el del '3%' que, segons ell, minen la confiança de la ciutadania als serveis públics, i ha defensat que ERC és el partit de la política honesta.

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha dit que li costa entendre que el president del Govern, Pedro Sánchez, necessiti 5 dies per saber si vol seguir al capdavant de l'Executiu, i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha intervingut de manera telemàtica per demanar anar a buscar el suport de la gent per revalidar la Generalitat.

La vicepresidenta del Govern i número 2 per Barcelona, Laura Vilagrà, ha reivindicat les polítiques impulsades pel Govern per promoure el català, ha defensat la immersió lingüística a les escoles i ha avisat que "el català perilla a les mans d'Illa", a referència a la proposta del candidat del PSC de promoure el trilingüisme a les aules.

També hi han acudit els consellers Joan Ignasi Elena (Interior), Roger Torrent (Empresa), Joaquim Nadal (Universitats), Ester Capella (Territori), Natàlia Mas (Economia), Manel Balcells (Salut), Natàlia Garriga (Cultura), Meritxell Serret (Acció Exterior), Tània Verge (Feminismes) i Anna Simó (Educació); el diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián; i els caps de llista per Tarragona, Girona i Lleida, Raquel Sans, Laia Cañigueral i Marta Vilalta.

Tercers a l'últim CIS

L'acte dels republicans es va celebrar hores després que l'últim sondeig del CIS els deixés en tercera posició als comicis del 12 de maig.

El partit seria el tercer a les preferències dels electors, amb entre 27 i 28 diputats i un 14,5% dels vots.