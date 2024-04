Illa dóna suport a Sánchez: 'Els presidents s'escullen a les urnes'

L'acte ha estat marcat per una absència notable: la del president del Govern Pedro Sánchez, que dimecres 24 d'abril passat va anunciar per carta la suspensió de la seva agenda per obrir "un període de reflexió" després de l'obertura de diligències d'un jutjat de Madrid a la seva dona Begoña.

Els que sí que han acompanyat el Primer Secretari del PSC i el candidat a la Presidència de la Generalitat han estat l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu. Entre els assistents també s'han deixat veure algunes cares conegudes del Partit com ara l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, o l'alcaldessa de Sant Boi de Llobregat i president de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.

Tot i no estar físicament a l'acte, el primer secretari del PSOE no ha pogut ser més present. Tant Illa, Hereu com Farrés han centrat els seus discursos a donar suport al president del Govern. "De la teva resistència individual fem una crida a la resistència col·lectiva. Estem amb tu, president", ha afirmat Illa. A més, ha afegit que “són els valors del president els que generen els atacs indiscriminats”. "T'ho has jugat per Catalunya. Per això t'estimem tant", ha dit Hereu.

"Cap dels que som aquí podem dir fins quan has d'aguantar, però sí que tots tenim la força de lluitar pel govern de progrés", ha dit l'alcaldessa de Sabadell. Jordi Hereu, per part seva, s'ha sentit "orgullós de formar part del Govern d'Espanya". "Sánchez té enemics a Espanya, Europa i el món pel que representa i perquè té valors. Els seus valors són els que volem per a Catalunya", ha defensat.

Una proposta basada en "la unió i els serveis públics"

El candidat del PSC ha afirmat que vol obrir una “tercera transformació per a Catalunya”. Illa ha destacat el paper del socialisme en què creu han estat totes dues altres: "Vam començar els anys 80 desplegant l'autonomia de Catalunya i la segona amb l'èmfasi en els drets socials: mossos, metges i professors. La perspectiva del temps posa de manifesto la feina dels governs de Maragall i Montilla".

Jordi Hereu ha afirmat que “són unes eleccions que són molt transcendents. Aquestes eleccions es miraran des d'Espanya i Europa”. I per això, el ministre d'Indústria ha defensat que volen "guanyar la força per governar Catalunya i convertir Illa en president de Catalunya després d'una època perduda". "Recuperarem el temps per a una magnífica Catalunya", ha afegit.

Farrés també ha volgut mostrar el seu suport a Illa, que ha definit com "una persona sense por". "Els que et coneixem sabem que no tens por. Sabem que saps cap on vols anar i cap on vols que vagi Catalunya. Salvador Illa té tots els requisits per ser president de la Generalitat de Catalunya", ha defensat.

Illa ha basat la seva proposta en "la unió de Catalunya" i considera que ha estat "una dècada perduda" dels governs independentistes. "Cal començar a unir forces per fer. Als catalans no ens defineix el que ens diferencia dels altres, sinó el que tenim en comú", ha afirmat.

El ministre d'Indústria ha posat al focus els governs independentistes com el moment de pèrdua de convivència. "La convivència és el bé més preuat. Ho hem donat tot en els moments en què el nacionalisme va derivar en independentisme i ens va obligar a escollir", ha afirmat. "Hem treballat perquè Catalunya sigui un únic poble que fa servir les seves dues llengües però amb un objectiu comú", ha continuat.

Illa ha apuntat directament Junts i Esquerra, que s'han repartit els últims governs autonòmics. "Alguns pretenen fer veure que no hi eren. Sí que hi eren. El balanç és que han estat molt per sota del que Catalunya es mereix", ha dit. "És un balanç negatiu en qualsevol política pública", ha sentenciat.

Així mateix, l'exministre de Sanitat ha destacat els serveis públics com l'eix del programa electoral. "Els serveis públics són la prioritat de Catalunya per generar prosperitat. Volem una Catalunya amb carxofes del Baix llobregat i amb fàbriques", ha explicat.

"El que convé ara és unir els catalans i destacar el que ens uneix: la sanitat, millorar la seguretat, fer vivenda. Això uneix els catalans. Ja n'hi ha prou de divisions", ha exclamat. Hereu ha volgut finalitzar la seva intervenció destacant el projecte socialista: “Els teus valors són la principal esperança. Tenim el projecte estratègic per a Catalunya, però sense un lideratge fort com el d'Illa, estaria incomplet”.

Demana "abandonar la política de la confrontació"

Illa, Hereu i Farrés han assenyalat el moment de crispació que viu la política espanyola i l'ambient antidemocràtic que ha generat la dreta. "Tots tenim drets a governar. Ningú té més drets que la resta. Els ciutadans escullen els governants. S'escullen a les urnes, no als despatxos", ha afirmat Illa.

En el mateix sentit, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha afirmat que “la democràcia Espanyola és molt més forta que la mentida, la calúmnia i la infàmia”. Així mateix, ha enviat un missatge a Feijóo: "Apreneu d'un senyor que també va guanyar les eleccions a Catalunya, que és Salvador Illa. Va guanyar i ha exercit l'oposició des de la lleialtat institucional i sumant".

El candidat socialista ha dedicat bona part de la seva intervenció per demanar que s'abandoni la confrontació i la crispació política que actualment es viu. "Una resistència col·lectiva que diu no a la destrucció de l'adversari, l'insult i diu si a la política noble entesa com a servei públic per millorar la vida de les persones", ha afirmat Illa.

"Ens hem de preguntar fins quan cal aguantar al nostre dia a dia ia les xarxes socials. Fins quan cal aguantar els insult", es preguntava l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés.

"No som de vetar ni de bloquejar. Som els de resoldre, proposar, col·laborar, solucionar, acordar i progressar. Només des d'una concepció estreta, ambigua i miop de la política es poden entendre certs comportaments", ha afegit.

Farrés ha denunciat els mecanismes democràtics per canviar els governs. "Estem parlant d'una cosa molt important de fins on estan disposats a arribar-ne alguns per arribar al poder. Es poden enderrocar presidents democràticament però no es pot enderrocar governs democràtics amb la mentida ni l'insult. Hem de dir que han de parar", ha afirmat

Illa ha volgut remarcar que "en una societat plural, diversa i democràtica són els ciutadans els que trien quin camí és millor per a millores la societat". Així mateix, el candidat socialista ha recordat: "No és una finalitat estar al govern. És un instrument per millorar la vida dels ciutadans. La clau perquè tot funcioni és el respecte". "Fa uns anys que alguns ho posen tot en risc saltant-se límits que abans no hauríem imaginat que es podien saltar. No respecten l'adversari, sinó que busquen la seva destrucció", ha tancat.

"Una estratègia destructiva"

Amb l'acte previ, els socialistes catalans han fet una reunió extraordinària de la Comissió Executiva del PSC a porta tancada. En un comunicat acordat a l'Executiva extraordinària reunida abans del primer acte de campanya a Sabadell, els socialistes catalans han lamentat que “els sectors reaccionaris de la política espanyola” es consideren, textualment, els únics legitimats per governar.

"Han centrat els seus esforços en l'erosió personal del president del Govern a través de la polarització extrema, desqualificacions i insults", diu el comunicat, en què el PSC també ha demanat respecte per la ciutadania, les institucions, el principi de legalitat i la separació de poders.