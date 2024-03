La CUP ja té candidata per a les eleccions del 12M

Les bases de la CUP han ratificat Laia Estrada com a cap de llista per Barcelona, Dani Cornellà per Girona, Sergi Saladié per Tarragona i Bernat Lavaquiol per Lleida de cara a les eleccions catalanes del proper 12 de maig.

Així ho ha informat la formació en un comunicat d'aquest dimecres després de finalitzar el procés de confecció de les llistes, en què han participat més de 900 militants, i aquest dimecres a la tarda presentaran oficialment i explicaran com encaren els comicis.

La CUP va anunciar aquest dilluns el resultat de la votació telemàtica oberta diumenge en què la militància va haver de decidir entre dues propostes per a les 5 primeres posicions de la llista per la demarcació de Barcelona, mentre que per a les altres tres províncies catalanes només es va presentar una llista.

Laia Estrada defensa el seu projecte davant del PSC, Junts i ERC

El cap de llista de la CUP per Barcelona per a les properes eleccions catalanes, Laia Estrada, ha plantejat aquest dimecres el 12M com un plebiscit contra un model "extractivista de macroprojectes, de massificació turística, de privatització de drets i de submissió a l'Estat" que ha assegurat que despleguen el PSC, Junts i ERC.

Així s'ha expressat en un acte a la seu de la CUP en què el partit ha presentat la seva candidatura, encapçalada per Estrada (Barcelona), Dani Cornellà (Girona), Sergi Saladié (Tarragona) i Bernat Lavaquiol (Lleida) com a caps de llista.

Estrada ha sostingut que les eleccions contraposen un model "que n'està enriquint uns quants mentre ofega la majoria de la població" i un altre model, el de la CUP, que posi el benestar de la gent treballadora al centre de les prioritats polítiques, en les paraules.

En aquest sentit, Estrada ha assegurat que els catalans decidiran entre dos models: "el dels macroprojectes, de les privatitzacions, del turisme desbocat", que al seu parer és el que defensa Foment del Treball, o un canvi de rumb que aposti - -textualment-- per la transformació ecologista i per la planificació del futur.

"En aquestes eleccions es decideix l'agenda de Sánchez Llibre (Foment) o l'agenda del dret a l'habitatge, del servei 100% públic i de qualitat i el control de preus", ha sostingut.

Alhora, també ha instat a decidir "si la política catalana continua sent subsidiària" de les taules de diàleg entre la Generalitat i el Govern.

A més dels caps de llista, la CUP ha presentat també aquest dimecres la resta de la seva candidatura per a les quatre províncies catalanes, persones que Estrada ha defensat que representen i participen en diferents moviments socials i "lluites" com la de l'agricultura, la sanitat pública o el dret a l'habitatge.

A Barcelona, la número 2 serà Laure Vega, Pilar Castillejo serà la 3, Xavier Pellicer, el 4 i David Caño, el número 5.

Montserrat Vinyets serà la número 2 de la llista per Girona, seguida d'Ignasi Sabater.

Finalment, Eloi Redón i Ortésia Cabrera seran els números 2 i 3 de la llista per Tarragona, i Mercè Cortina i Miquel Nadal ocuparan sengles posicions a la candidatura per Lleida.