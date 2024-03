Joaquín Leguina diu que Carles Puigdemont és un 'feixista de merda'

En una entrevista exclusiva per al programa Cuatro al Dia, Joaquín Leguina, expresident socialista de la Comunitat de Madrid, ha expressat el seu suport al Partit Popular mentre carregava contra Carles Puigdemont, a qui ha qualificat de "feixista de merda". Aquestes declaracions de l'exmembre del PSOE arriben després de ser proposat pel Govern d'Isabel Díaz Ayuso com a conseller de la Cambra de Comptes.

Leguina, que va liderar la Comunitat durant 12 anys fins al 1995, va ser expulsat del PSOE el 2022 i des de llavors ha criticat la inacció dels socialistes. Pel que fa a la seva proposta com a conseller, ha deixat clar que no aspira a la presidència de la Cambra de Comptes, considerant-se "un més" dins aquest òrgan de control financer.

Pel que fa a la seva postura política, Leguina ha aclarit que encara que no és membre del Partit Popular, ho considera un partit democràtic i de centredreta, completament compatible amb qualsevol democràcia europea. Tot i això, ha fet una distinció contundent a l'assenyalar que, a diferència del PP, "la fatxosfera" es representa millor en figures com Puigdemont, a qui ha dirigit dures paraules.

La proposta de Leguina com a conseller de la Cambra de Comptes es va donar a conèixer dilluns passat. Els grups parlamentaris de l'Assemblea de Madrid tenien fins al 25 de març per presentar les nominacions per a aquest òrgan fiscalitzador. El PP ha proposat cinc consellers, mentre que Más Madrid i el PSOE n'han proposat un cadascun, i Vox no ha realitzat cap proposta. Entre els nomenaments, es destaca la designació de Leguina, juntament amb quatre candidats més, per part del Grup Popular.