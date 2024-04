David Mascort haurà de comparèixer al Parlament per la sequera

per Helena Celma

La Mesa del Parlament i els representants dels grups a la Diputació Permanent han arribat a un acord transcendental en relació amb la gestió de la situació de sequera a Catalunya.

En un esforç per abordar adequadament aquest desafiament, han acordat la compareixença del conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat, David Mascort, davant la Cambra catalana el proper 19 d'abril.

Aquesta trobada, sol·licitada pel grup PSC-Units, permetrà que el conseller informe detalladament sobre la situació actual de la sequera a la regió, així com sobre les mesures i accions que s'estan duent a terme per mitigar-ne els efectes.

A més d'aquesta compareixença crucial, s'ha programat que la Diputació Permanent debata la convalidació d'un decret destinat a atorgar un suplement de crèdit als pressupostos de la Generalitat, que han estat prorrogats, amb l'objectiu de fer front als impactes ocasionats per la sequera.

Aquesta mesura reflecteix el compromís del govern català d‟abordar de manera efectiva les necessitats urgents derivades d‟aquesta crisi ambiental.

La sessió, fixada per al matí del 19 d'abril, es presenta com una oportunitat per abordar col·lectivament un dels desafiaments més urgents que enfronta Catalunya actualment.

És important destacar que, en cas que el Govern enviï al Parlament algun altre decret llei rellevant per a la seva validació, la sessió es podria ampliar per abordar aquestes qüestions addicionals.

La decisió de convocar aquesta sessió i la compareixença del conseller Mascort evidencien el compromís de les institucions catalanes amb la transparència, la rendició de comptes i la cerca de solucions efectives davant de problemes de gran envergadura com la sequera.

Creix la capacitat dels embassaments

Cal tenir en compte que segons l'última actualització de dades per part de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), els nivells dels embassaments de les conques internes de Catalunya se situen en un 17,6%.

Això significa una petita pujada respecte de la capacitat del diumenge 7 (les dades s'actualitzen cada dia), quan la capacitat se situava en un 17,5%.

A això cal afegir-hi que la previsió de temps els propers dies és de pluja, per la qual cosa es preveu que encara augmenti més els propers dies.