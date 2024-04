David Pérez (PSC): “Illa ens va demanar que aquesta fos una campanya de diàleg obert”

per Helena Celma

El candidat del PSC al Parlament de Catalunya , David Pérez , ha presentat aquest dijous els principals eixos de la campanya electoral de les autonòmiques del PSC a la seu socialista de l'Hospitalet de Llobrega t.

Sota el lema Força per governar , el líder socialista ha deixat clar que aquesta campanya estarà focalitzada en el contacte directe amb els ciutadans, en l'escolta i l'intercanvi d'impressions amb els veïns i veïnes. “Illa ens va demanar això, que fos una campanya de diàleg obert”, afirmava Pérez.

L'inici de campanya electoral tindrà lloc el proper 30 d'abril, al centre cultural Bellvitge, en un acte en què estaran el candidat socialista per Catalunya, Salvador Illa , l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín , i el mateix David Pérez .

També ha afirmat que no perdran l'ocasió d'agafar un micròfon i un altaveu per adreçar-se a la ciutadania.

Al costat de David Pérez també han estat Ernesto Carrión , número 21 de la llista, Paula Baján, número 78, i Jordi Piera, suplent de la llista.

| Catalunya Press

“Estem amb el nostre president”

Pérez ha aprofitat l'ocasió per mostrar el seu suport al president del Govern, Pedro Sánchez: “Estem amb el nostre president. En la política, hem de començar una resistència a favor de les institucions”.

A més, ha demanat a la ciutadania de l'Hospitalet "una mobilització massiva, contundent en el seu suport", i ha donat per fet que aquest episodi "serà un dels motius més importants de la campanya electoral".

“Catalunya necessita canviar el rumb de la política”

Pel que fa a l'àmbit polític, David Pérez no ha dubtat a afirmar que “Catalunya necessita canviar el rumb de la política” i ha posat èmfasi que la comunitat catalana “no està preparada” per a una gran diversitat d'àmbits, com la sequera, les energies renovables, l'educació, les ocupacions…

“És imprescindible aquest canvi que farà líder Illa a les institucions”, certificava.

A més, ha volgut distanciar-se de la resta de forces polítiques d'esquerra, com ERC , i ha admès que la ciutadania "comença a veure aquestes grans diferències entre les diferents esquerres".

Una de les diferències més clares, sens dubte, és el nacionalisme respecte als republicans. “Nosaltres no volem una desavinença amb Espanya, sinó el contrari. Catalunya ha d'estar al seu costat perquè sempre ha estat el tractor de la bona situació d'Espanya. És una situació que no es pot desaprofitar”, concloïa.