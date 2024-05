Demanen que compareguin de nou els investigats per Tsunami que van plantar el jutge

per Redacció CatalunyaPress

L'Audiència Nacional ha tornat a demanar que compareguin davant del jutge Manuel García Castellón les 4 persones investigades per la seva pertinença a Tsunami Democràtic que van plantar el magistrat dimecres passat 22 de maig.

A banda de Marta Molina, ahir estaven citats a declarar l'exsecretari d'organització del partit Xavier Vendrell, el periodista Jesús Rodríguez Sellés, l'empresari Josep Campmajó i el que estava considerat tresorer de l'organització, Jaume Cabani.

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 ha sol·licitat al fiscal Miguel Ángel Carballo que informi sobre la possibilitat de decretar ordres de cerca i captura contra els investigats que no van comparèixer.

Els disturbis atribuïts a Tsunami Democràtic, entre ells el bloqueig de l'aeroport del Prat, van passar després de conèixer-se la sentència als dirigents del Procés, amb penes de presó per a noms com l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont i el líder d'Esquerra Republicana (ERC ), Oriol Junqueras, entre molts altres, l'octubre del 2019.

Molina, en llibertat després de declarar

Qui sí que va comparèixer per videoconferència davant el jutge Manuel García Castellón va ser la secretària de Moviments Socials d'ERC, Marta Molina. Després de la seva videodeclaració, va ser posada en llibertat.

Després d'això, es va saber que Molina, que només va optar per respondre les preguntes de la seva advocada Marina Roig, va negar de manera contundent haver fet una crida a la violència.

Va afirmar que seguia els comunicats de Tsunami Democràtic a través dels mitjans de comunicació i que en cap va veure incitacions a la violència. A més, ha insistit que "l'independentisme català no és violent".

Molina va rebre el suport de tots els partits polítics independentistes (ERC, Junts i la CUP) i també de Jaume Asens, dels Comuns. També van ser presents a la concentració de suport el president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, i la presidenta de l'ANC, Dolors Feliu.

Per la seva banda, a la declaració de Molina, el magistrat no va permetre la intervenció dels advocats de les acusacions de les entitats espanyolistes (els dos policies, Vox, Societat Civil Catalana i Dignitat i Justícia), que havien sol·licitat la presó provisional, i va donar per conclosa la sessió.