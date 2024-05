PSOE i PP mesuren forces en l'arrencada de la campanya de les eleccions europees

El PP i el PSOE afronten la campanya electoral de les eleccions europees del 9 de juny, que arrenca la mitjanit del divendres 24 de maig, amb l'objectiu de mesurar forces a la seva primera cita amb urnes a tot Espanya des dels comicis generals del 23 de juliol de l'any passat. Després de les successives autonòmiques a Galícia, el País Basc i Catalunya, aquests comicis al Parlament Europeu tanquen un cicle electoral que, a priori, no es tornarà obrir fins d'aquí a dos anys.

Vox, per part seva, busca ratificar la pujada que li atorguen les enquestes i duplicar la seva representació a Estrasburg, mentre que Sumar encara les europees com una oportunitat per recuperar suport electoral, després dels mals resultats a Galícia i Euskadi a més del descens a Catalunya. I Podem enfronta una cita transcendental per intentar rearmar-se, en el desè aniversari de la seva irrupció al panorama polític.

El PP, a la caça del vot de centre

El líder del PP, que obrirà aquest dijous 23 la campanya de les europees a Barcelona, amb la tradicional enganxada de cartells amb la seva candidata al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, aspira a ser primera força en aquests comicis, després que fa cinc anys guanyés el PSOE amb 20 escons, vuit més que el PP (que després en va sumar un més després del Brexit).

Després de la victòria del PSC a les eleccions catalanes --en què els socialistes van pescar al graner de partits més a l'esquerra--, els populars han rebaixat les expectatives, conscients que el mateix pot passar a les europees. "Sánchez pot tenir una borsa de vots perquè els seus socis s'estan estampant", han indicat a Europa Press fonts populars.

Feijóo considera que les europees són una oportunitat perquè els espanyols s'expressin sobre el que està passant a Espanya, amb "un Govern que censura, que ataca massivament l'Estat de Dret i que només se sent a si mateix". "Us demano una mobilització de màxims. Hem de fer sentir la nostra veu: Alta, clara i neta. Volem i hem d'enviar un missatge a Europa contra els excessos de Sánchez", va demanar davant el Comitè Executiu del PP fa una setmana.

El PSOE alerta de l'"ascens de la ultradreta"

De moment, el PP vol fer una exhibició de força aquest diumenge en la mobilització que ha organitzat el PP a la Porta d'Alcalá contra el Govern de Pedro Sánchez, amb l'amnistia com a teló de fons. Allà estarà acompanyat pels presidents autonòmics del PP, José María Aznar i Mariano Rajoy.

Per part seva, el PSOE intentarà tornar a ser la força més votada a les eleccions europees, tot i que la majoria d'enquestes els situen en segona posició a certa distància del PP, amb un discurs d'alerta davant l'ascens de la ultradreta i intentant explotar el perfil 'verd' del cap de llista, la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

A Ferraz són conscients que han de mobilitzar el seu electorat i per aconseguir-ho han dissenyat una campanya amb més de 800 actes en què pretenen involucrar tot el partit, des dels candidats a eurodiputats fins al secretari general i president del Govern, Pedro Sánchez, que participarà en cinc actes en total, inclosa lobertura i el tancament.