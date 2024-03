El desafiament de Ciutadans: Resisteix i cerca aliances per a les eleccions a Catalunya

En un context polític marcat per la incertesa electoral, Ciutadans s'enfronta al repte d'evitar una destinació similar a la d'UPyD. Mentrestant, el Partit Popular insisteix en la necessitat de compartir espai electoral, tant per als comicis europeus del juny com per a les properes eleccions catalanes al maig, sota les sigles populars.

Tot i que Ciutadans sembla disposat a integrar-se a les llistes del PP per a les eleccions europees, a l'àmbit català busquen consolidar una coalició que no va prosperar en el passat. Tot i això, les diferències d'enfocament entre les dues formacions dificulten l'acord, especialment amb el PP insistint en el seu objectiu de debilitar els liberals.

"Només contemplem la coalició, perquè una altra cosa no és negociar, és una imposició", afirmen fonts catalanes de Ciutadans, mentre que al partit reivindiquen la seva posició respecte al PP, recordant que actualment tenen sis diputats davant els tres del Partit Popular a Catalunya.

Per a Ciutadans, anar sota la marca del PP seria un fracàs, i per això advoquen per un front ampli amb participació de la societat civil i una presentació amb un altre nom, que consideren seria una alternativa real de govern. Tot i això, aquesta idea és completament descartada pel PP català, que ha optat per una estratègia diferent, centrada en un catalanisme cordial.

De moment, les negociacions entre les dues forces s'estan duent a terme a nivell nacional, sense converses entre els aparells autonòmics. Tot i que en ocasions anteriors es va proposar un pacte a tres amb el PSC i el PP que va ser rebutjat, des de Ciutadans consideren que ara podrien estar governant.

Pel que fa a l'àmbit europeu, Ciutadans espera que el resultat de les negociacions a Catalunya no afecti un possible acord amb el PP a nivell continental. Tot i això, el PP no permetrà que Ciutadans formi grup propi al Parlament oa Renew Europe si s'arriba a un acord, cosa que podria suposar una pèrdua de força en dues eleccions en què les dues formacions tenen bones perspectives.

Ara com ara, no s'han discutit noms ni posicions a les llistes. A Catalunya, es destaquen les figures de Carrizosa, Joan García i Marina Bravo, mentre que a nivell europeu es considera important mantenir la continuïtat de les actuals representacions de Ciutadans. Tot i que encara no s'ha aconseguit un acord sobre la fórmula de candidatura, tot s'acordarà després d'unes primàries o reunions internes.

En resum, Ciutadans enfronta un desafiament important a Catalunya ia l'àmbit europeu, on les negociacions amb el PP podrien determinar el seu futur polític als dos escenaris."