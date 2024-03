Les eleccions catalanes creen un cisma entre el PSOE i els socis independentistes

per J.C. Meneses Montserrat

L'aparent sintonia que hi ha hagut entre el PSOE i els partits independentistes majoritaris a Catalunya -ERC i Junts- ha saltat pels aires davant d'una campanya electoral on parteix de favorit el socialista Salvador Illa. Mentre a Junts segueixen apostant per una estratègia de confrontació violenta, amb un Carles Puigdemont autoproclamant-se com a líder de tots els catalans, a ERC han decidit intentar posar Illa entre les cordes amb una proposta sobre finançament gairebé irrealitzable.

El líder del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha acusat aquest dimarts ERC i Junts de "generar més frustració" amb les seves propostes sobre el finançament de Catalunya i de no haver fet res, segons ell, en aquesta matèria als darrers deu anys. "Res és res, ni seure a taula per parlar", ha lamentat en declaracions a periodistes a l'ambaixada d'Espanya al Regne Unit, a Londres.

Així, Illa s'ha erigit com "l'únic que està en condicions de negociar un finançament just i efectiu per a Catalunya". També ha reiterat la seva oposició al referèndum d'autodeterminació, que ha titllat de divisiu, i ha assegurat: "Pretenem acabar amb aquesta dinàmica divisiva a la societat catalana i espanyola".

"El nostre missatge per al 12 de maig és unir i servir. Unir els catalans i posar els serveis públics com la primera prioritat de les institucions", ha dit.

La tornada al referèndum

Els republicans també han intentat mobilitzar el vot independentista i noquejar Puigdemont traient a la llum unes suposades converses amb el PSOE per fer un referèndum d'autodeterminació a Catalunya. Tot i això, aquesta notícia ha caigut com un gerro d'aigua freda també entre les files socialistes, que han sortit en tromba a desmentir aquesta informació.

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha insistit aquest dimarts a negar negociacions amb ERC, alhora que ha retret al partit independentista que aposti per "fórmules antigues, de conflicte i fracàs", llançant un missatge també a Junts.

Ha volgut deixar clara l'aposta del Govern per "l'acord, pel diàleg, pel futur i per la convivència" per a Catalunya, en una referència vetllada a la Llei d'Amnistia als implicats en el 'procés', davant de fórmules" antigues, que van portar a fracassos col·lectius, a tensió, a conflicte ia enfrontament”.

"A mi el que m'estranya és que hi hagi encara qui aposti per aquestes fórmules", ha insistit Bolaños, que creu que aquests posicionaments, que van desembocar a la declaració unilateral d'independència, van ocasionar a Catalunya "la pèrdua d'una dècada". "No van portar enlloc", ha resumit el ministre.

Bolaños també ha confirmat que el Consell de Ministres ha aprovat presentar un recurs davant el Tribunal Constitucional (TC) contra l'admissió a tràmit per part del Parlament d'una iniciativa que demanava declarar la independència, al·legant que és "divisiva" i és capaç de crear “tensió” i una “fractura social i política”.

ERC veu "interessos electorals" en els moviments del PSOE

La portaveu del Govern de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha criticat aquest dimarts els "interessos electorals" del Govern d'Espanya en recórrer davant del Tribunal Constitucional (TC) la decisió de la Mesa del Parlament d'admetre a tràmit una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que demana que la Cambra catalana declari la independència de Catalunya.

"L'única explicació possible d'aquest recurs són les dates en què estem, que ja estan pensant en la campanya i que, per tant, els interessa i necessiten sobreactuar contra l'independentisme per interessos electorals", ha sostingut en roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu.

Segons Plaja, "sembla que el Govern espanyol no hagi après massa o res aquests últims anys" i ha assegurat que la decisió de recórrer davant el TC "per intentar coartar i limitar el debat parlamentari no ha estat, ni serà mai, una bona solució".

Segons la seva opinió, aquesta decisió és perquè l'Executiu espanyol estigui pensant en la campanya de les eleccions del proper 12 de maig.