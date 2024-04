L'esperança que Illa té amb Pedro Sánchez en aquesta campanya electoral

El candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, ha assegurat després de l'anunci de president del Govern, Pedro Sánchez, de seguir al capdavant de l'Executiu, que li escriurà per dir-li que serà un plaer per als socialistes catalans que se sumi a la campanya electoral quan ho permeti la seva agenda: "Em fa especial il·lusió que em pugui acompanyar".

Illa ha celebrat aquest dilluns l'anunci del líder del PSOE com la millor decisió per a tots i "per a Catalunya en especial", ha dit en roda de premsa de campanya a Acn.

"És la millor decisió per a Catalunya i per al conjunt d'Espanya i, sobretot, per a aquells que tenim una concepció de la política entesa com a servei públic", ha sostingut Illa.

"S'havia de dir prou"

Preguntat per accions concretes per a la reflexió col·lectiva a què ha instat després de la reflexió individual de Sánchez, ha respost que el primer pas és que els principals actors polítics "tinguin clar que hi ha límits a la praxi política".

"S'havia de dir 'prou' i això interpel·la, en primer lloc, els que per vocació de servei públic ens dediquem a la política", ha afegit.

A més, considera important reconèixer “la pluralitat de la societat, en aquest cas la catalana i, per tant, plantejaments diferents, maneres de veure les coses diferents”.

Pel que fa a la reacció del PP a la continuïtat de Sánchez, ha assegurat no saber-la ja que ha iniciat la roda de premsa després de la compareixença del president, però ha dit: "Si és en la línia del que m'intueixo, no em sorprèn ".

El sistema judicial

Respecte al poder judicial, ha apuntat que hi ha reformes pendents a l'àmbit de la justícia, però ha expressat tot el seu "respecte com un dels tres poders d'un Estat democràtic".

"Al sistema judicial el primer que s'ha de fer és procedir, amb més de cinc anys de retard, a la renovació del Consell General del Poder Judicial" (CGPJ), i ha responsabilitzat el PP d'estar-lo bloquejant.

Efecte a la campanya del 12M

Preguntat per si considera que l'anunci de Sánchez el dia anterior a l'inici de la campanya electoral del 12M ha tingut efectes a la campanya del PSC, ha contestat: "No ho sé dir".

Considera que, per "l'inèdit del gest, de comunicar amb molta sinceritat d'una manera molt humana" la seva necessitat de parar i pensar, ha tingut repercussió en la conversa pública de la campanya.

Però li "interessa poc" si la decisió de Sánchez ha tingut efectes concrets a la seva campanya perquè, ha dit textualment, el que li interessava a ell era el seu amic.

Catalunya

Pel que fa a les crítiques del candidat de Junts+, Carles Puigdemont, que el va acusar d''espanyolitzar' la campanya electoral per la decisió de Sánchez, Illa ha replicat: “He parlat de propostes per a Catalunya, he fet un plantejament per a Catalunya, parlo de les institucions catalanes. I Catalunya es governarà des de Catalunya, això és obvi, no?”.

Pel que fa a l'actitud del PSC, Illa ha apuntat que sempre ha estat "respectuós amb tots els plantejaments polítics" i ha assegurat que els socialistes han fet política útil i han intentat ajudar durant aquesta legislatura al Parlament.