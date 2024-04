El PSC estrena lema per al 12M: ''Força per governar''

La viceprimera secretària del PSC i directora de campanya de les eleccions catalanes, Lluïsa Moret, ha presentat aquest dimecres la imatge i el lema dels socialistes, 'Força per governar', i ha avançat que el líder del PSOE i president del Govern, Pedro Sánchez, acompanyarà el candidat al 12M, Salvador Illa, en cinc actes.

En una roda de premsa, Moret ha explicat que el PSC apel·la a una majoria amplia per governar la Generalitat: "Per unir i servir, que segueix sent el fonament d'aquesta aposta per la tercera transformació de Catalunya, cal guanyar i governar. això, necessitem i apel·lem tots els catalans des d'una mirada transversal".

El PSC començarà aquest dijous la campanya electoral aquest dijous a la tarda amb un acte a Sabadell (Barcelona) amb Illa, Sánchez, i l'alcaldessa de la ciutat, la socialistes Marta Farrés.

Moret ha sostingut que, des d'aquest primer acte, apel·laran tots els catalans "independentment del que pensin, del que sentin i de la llengua que parlin".

| PSC

"Govern fort i estable"

"Interpel·lem tots aquests catalans demanant força per governar, demanant el suport necessari, ampli, transversal, que necessitem, que necessita Salvador Illa, que necessita el nostre projecte", ha afegit.

Així, Moret ha advocat per un "Govern fort i estable, sustentat en una àmplia majoria" al Parlament després de les eleccions.

Nou 'spot' electoral

El PSC també ha presentat aquest dimecres el seu 'spot' electoral, en què apel·la als serveis públics amb un vídeo que mostra professionals de l'àmbit de la sanitat i de l'educació.

El candidat del PSC, Salvador Illa, assegura a l'inici del vídeo: "Hem perdut deu anys, és veritat. Però nosaltres no som dels que es rendeixen. Ni de rendir-nos, ni tornar enrere".

Illa insta a "creure" a la sanitat i educació públiques, així com al futur de Catalunya.

Sánchez i Zapatero

A més de l'acte a Sabadell, Sánchez acompanyarà Illa en un acte el diumenge 28 d'abril a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona); el dia 2 de maig a Sant Boi de Llobregat (Barcelona); i el dia 4 a Montmeló (Barcelona), així com l'acte final de campanya el 10 de maig a Barcelona.

Per part seva, l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero participarà en actes de campanya al costat d'Illa a Lleida el divendres 26 d'abril ia Tarragona el dissabte 27.