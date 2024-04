El PP presenta el 'Pla Catalunya': els 10 eixos en què pivota la seva proposta

El candidat del Partit Popular (PP) a les eleccions catalanes, Alejandro Fernández, ha presentat aquest dimecres un conjunt de propostes per revitalitzar l'economia i la societat catalana.

En el marc d'un esdeveniment celebrat al Port Olímpic de Barcelona, Fernández va delinear un pla que inclou 50 mesures que, segons ell, són necessàries per evitar una "decadència irreversible" de Catalunya.

Una de les mesures destacades és l'eliminació de l'impost de successions, acompanyada d'una reducció significativa a l'estructura de la Generalitat, que es traduiria en la supressió de nombrosos organismes dependents del govern català.

Fernández argumenta que aquesta reducció de la burocràcia permetria alliberar recursos per impulsar l'economia i reduir la càrrega impositiva sobre els ciutadans.

A més d'aquestes mesures fiscals, el candidat del PP també ha proposat accions concretes a altres àmbits, que ha detallat en una publicació de Twitter.

"Volem una Catalunya segura, sense okupes ni delinqüents, sense impostos asfixiants, amb una educació de qualitat i una sanitat sense llistes d'espera", afegeix al tuit.

Per exemple, advoca per promoure la llibertat d'elecció educativa, agilitzar el desallotjament d'habitatges ocupats, expulsar estrangers multireincidents i subvencionar la instal·lació de dessalinitzadores que funcionin amb energia solar per fer front a la sequera.

En l'àmbit social, el pla inclou l'exempció de l'impost a béns patrimonials per a joves que comprin el seu primer habitatge, la gratuïtat de l'escola bressol per a nens de zero a tres anys i un xec destinat a persones més grans de 45 anys que es quedin aturades per a ajudar-los a reorientar la carrera laboral.

A més, el PP proposa substituir el règim de llicències per un sistema de declaracions responsables, a fi de reduir la burocràcia que enfronten les empreses i els emprenedors en iniciar una activitat econòmica.

Aquestes mesures, segons Fernández, formen part d'un pla per a Catalunya destinat a impulsar el creixement econòmic i millorar la qualitat de vida dels catalans.

Per tant, el programa del PP busca abordar diverses àrees clau per al desenvolupament de Catalunya, des de la fiscalitat fins a la simplificació administrativa, amb l'objectiu de construir una regió pròspera i competitiva els propers anys.