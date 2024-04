L'exministra Leire Pajín torna a la política: anirà com a número 8 a la llista del PSOE

El PSOE ha recuperat l'exministra socialista Leire Pajín per concórrer a les llistes a les eleccions europees del 9 de juny que encapçala la vicepresidenta tercera Teresa Ribera i situa com a número dos l'actual presidenta del grup dels socialistes europeus, Iratxe García.

La Comissió Federal de Llistes ha ratificat aquest dimarts la llista definitiva amb què participaran els socialistes, en què Pajín, que va de número vuit, és la principal sorpresa. El tercer lloc l'ocupa Javi López, proposat pel PSC i que escala una posició respecte a les eleccions del 2019 i la número quatre serà la diputada i membre de l'Executiva Federal, Hana Jalloul.

El número cinc és per a Javier Moreno, que puja notablement ja que el 2019 anava el 18 a la llista i el sis per a la sevillana Lina Gálvez, que per contra perd tres llocs respecte a les últimes eleccions. De número set hi concorre Jonás Fernández, que va ser de 16 fa cinc anys.

La número vuit és Pajín, ministra de Sanitat, Política Social i Igualtat entre el 2010 i el 2011 a l'etapa final del Govern de José Luis Rodríguez Zapatero i secretària d'Organització del PSOE entre el 2008 i el 2010. El 2012 va abandonar la política per treballar a l'Organització Panamericana de Salut (OPS) i des del 2019 és presidenta de la Xarxa Espanyola de Desenvolupament Sostenible (REDS).

Com a número nou apareix César Luena, que millora un lloc, i de deu entra la vicelehendakari en funcions, Idoia Mendía, que fa el salt a la política europea després de passar el testimoni del lideratge dels socialistes bascos a Eneko Andueza.

Als llocs 11, 12 i 13 apareixen els ja eurodiputats Nicolás González Casares, Cristina Maestre i Juan Fernando López Aguilar i de 14 va l'exvicealvalesa de València i candidata a les últimes eleccions municipals Sandra Gómez.

Els segueixen Ignacio Sánchez Amor (15), Laura Ballarín (16), Marcos Ros (17), tots ells eurodiputats, ia continuació entren la senadora per Aragó Rosa María Serrano (18), la regidora a l'ajuntament de Ribaforada (Navarra) Elena Sancho (19), el diputat de l'Assemblea de Madrid, José Cepeda (20) i l'europarlamentària Alicia Homs (21), que va concórrer al lloc 17 a les últimes europees i ara es podria quedar fora.

Diverses enquestes els donen menys de 20 escons

Actualment el PSOE compta amb 21 eurodiputats, però té difícil tornar a aconseguir aquesta xifra segons diverses enquestes, que els situen per sota dels 20 escons, lluny del PP que en podria aconseguir 25.

Per contra, el sondeig realitzat pel Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) fa una setmana, aprecia un empat entre el PP i el PSOE amb un 19,2% i un 19,3% en intenció de vot respectivament.

Respecte a la llista del 2019 es queden fora el llavors número u Josep Borrel, actual Alt Representant de la Unió Europea per a la Política Exterior i la Seguretat, que ja havia expressat el seu desig de no repetir, i també Inmaulada Rodríguez Piñeiro, Iban García i Eider Gardiazábal, néta de l'històric dirigent socialista Ramon Rubial, Clara Aguilera, Adriana Maldonado, Domènec Ruiz i Estrella Dura.

Encara que amb menys possibilitats de sortir elegits, la llista la completen els noms següents: 22 Alejandro Moyano Molina, 23 Silvia Abascal Diego, 24 Ana María Romero Obrer, 25 Vicente Montávez Aguillaume, 26 Isabel Báez Lechuga, 27 Diego Aroca Rodas, 28 Lazcoz, 29 Francisco José Macià Serna, 30 Maria del Pilar Algar Campos, 31 Antonio Méndez Mizzian, 32 Claudia Alba Rodríguez, 33 Carlos Rodríguez Casares, 34 Samia Abdelkader Maimón, 35 Gustavo Moreno Martín,36 Gemma Soriano , 38 Lorena Guerra Vigo, 39 Rodrigo Martínez Roncero.

40 María Isabel Montaño Requena, 41 Jesús Cózar Pérez, 42 María Ángeles Sánchez Zapata, 43 Alberto Albístegui Lazcoz, 44 María Lorena Suárez Distèfano, 45 Francisco Luis Benítez Martínez, 46 Maria del Pilar García Colmenero, 47 Enric López Ju , 49 Bartolomé Nofuentes López.

50 Maria Elba Veleiro Fernández, 51 Klever Esteve Ramells, 52 Lucía Trujillo, 53 Jorge Romanillos de la Flor, 54 Judit Verdier Sistac, 55 Raúl Pesquera Caps, 56 Sabrin Yermak Moumen, 57 Piotr Sadowski, 58 Maria Tira , 60 Estefania González Bizarro, 61 Raquel Castaño Peña.