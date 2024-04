Feijóo avisa dels plans del PP per ''defensar la llibertat''

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciat aquest dimarts que el Grup Popular ha registrat la compareixença al Ple Congrés de Pedro Sánchez davant l'"absència d'explicacions" d'"un president acorralat per la presumpta corrupció del seu Govern, del seu Govern partit i del seu entorn”.

Dit això, li ha avisat que el seu partit també està disposats a anar a Europa i sortir al carrer a "defensar la llibertat" i "frenar els atropellaments" que, segons ell, pretén el cap de l'Executiu.

"Sánchez va entregar la igualtat de tots els espanyols per aconseguir la presidència del Govern i ara va per la llibertat dels espanyols per perpetuar-se a la Presidència. No hi ha límits ni en la seva ambició ni en les seves ànsies de poder. Això sí, un poder sense control", ha denunciat Feijóo, per afegir que tot obeeix a la seva "por de perdre" la Presidència del Govern.

En una reunió amb els seus diputats i senadors al Congrés, Feijóo ha "reeditat" el "compromís" del PP "amb els valors democràtics i constitucionals d'Espanya" i ha dit als seus que han de ser "contundents" davant del que està passant perquè Sánchez "sembla disposat a col·locar un maó més al mur que va anunciar a la seva investidura" amb l'objectiu d'"amagar-se i perpetuar-se". "I no podem permetre-ho", ha asseverat.

"No callarem"

El cap de l'oposició ha afirmat que Sánchez no ha donat "ni una sola explicació sobre les investigacions judicials obertes directament o indirectament que l'afecten" a la Fiscalia Europea, a l'Audiència Nacional i al Jutjat d'instrucció número 41 de Plaza de Castilla (Madrid).

En aquest punt, ha avisat que el partit li seguirà demanant explicacions. "No callarem davant la corrupció econòmica que s'està coneixent.

No ens quedarem quiets davant la corrupció institucional amb què pretén tapar-ho tot", ha advertit, per afegir que si Sánchez "es troba amb forces per seguir", el PP les té "per seguir defensant la igualtat la llibertat i la veritat, més que mai".

Feijóo ha dit que, davant les "amenaces de degeneració democràtica" del cap de l'Executiu, el compromís del PP és "redoblar el control al Govern per protegir la democràcia plena, amb contrapesos i amb límits, amb premsa lliure, amb justícia independent i amb una oposició que fiscalitzi l'Executiu".

Denúncia per l'ús del CIS i el pla de regeneració democràtica

Amb aquest objectiu, ha anunciat que el PP ha registrat la petició de compareixença del president del Govern davant del Ple del Congrés davant "la reiterada absència d'explicacions".

I ha avisat que si els seus socis "el protegeixen", "compareixerà davant el Senat" --on el Grup Popular té majoria absoluta-- i haurà de "donar la cara tantes vegades com calgui per contestar" les preguntes de l'oposició .

A més, Feijóo ha advertit al Govern que "tot allò que no vulgui facilitar voluntàriament, se sol·licitarà a través de la comissió d'investigació oberta al Senat" sobre el 'cas Koldo'.

El líder dels populars també ha dit que el PP no estarà "impasible" davant l'"ús partidista" de les institucions per part del Govern.

Per això, i després d'assegurar que la "manipulació" del CIS és "intolerable", ha avançat que el seu partit presentarà aquesta setmana una denúncia per l'ús "contrari a l'interès general" que, segons ell, s'està produint amb aquest organisme que presideix el socialista José Félix Tezanos.

Fonts del partit han precisat després que aquesta denúncia serà davant dels tribunals.

Suport de Von der Leyen

Així mateix, ha assegurat que ha conversat aquests dies amb el president del PPE, Mandred Weber, i amb la presidenta de la Comissió Europea i candidata a les eleccions europees, Urusula von der Leyen, amb què ha compartit la seva "preocupació" davant "les amenaces a l'Estat de Dret ia les llibertats bàsiques "que s'estan produint a Espanya".

"I per això és reconfortant que ens hagin transmès el seu suport incondicional a l'Estat de Dret a Espanya", afirmat per avisar que "si algú creu que la UE es creuarà de braços, s'equivoca".

Així, ha recordat que Sánchez només ha de mirar com "va reaccionar" Europa "davant Polònia quan el Govern va intentar controlar el Poder Judicial".

Feijóo ha assegurat que Espanya "sempre podrà comptar amb les institucions comunitàries davant de qualsevol atac o qualsevol intent de buscar poder excepcional en favor d'una única persona" i ha assenyalat que és "natural" que l'opinió pública europea "hagi reaccionat amb estupor davant" el teatret" de Sánchez.

Reactivar el pla de regeneració democràtica

A més, el president del PP ha avançat que el seu partit reactivarà el pla de regeneració democràtica que ell mateix va presentar el gener del 2023 a Cadis i que "va posar a disposició del Govern d'Espanya" i "dels espanyols".

Segons la seva opinió, ara correspon ampliar aquest document "per protegir encara més" l'Estat de Dret" davant la "deriva populista" que, segons ell, ha iniciat Pedro Sánchez les últimes setmanes.

Segons ha dit, es tracta de "blindar el periodisme lliure", "aprofundir encara més en la protecció de la justícia per blindar la seva independència", "prohibir qualsevol tipus d'acusació de lawfare als jutges i tribunals espanyols", "garantir els drets de l'oposició" i "reforçar els controls contra la corrupció davant dels casos com els que afecten el Govern".

Alhora, el president dels populars ha apostat per "reforçar les condicions de transparència que s'apliquen a l'entorn familiar més proper dels presidents per prevenir qualsevol conflicte d'interès".

"Si Sánchez està disposat a alguna cosa d'això, que ens avisi. Si vol degeneració democràtica, ens tindrà al davant. Aquí no. Aquí no necessita avisar-nos", ha postil·lat, per deixar clar que el PP actuarà per "frenar els atropellaments" de Sánchez , del qual "projecte porta molt de temps acabat".

Sortir al carrer "defensant la llibertat"

Així mateix, s'ha mostrat disposat a tornar a sortir al carrer amb els espanyols per defensar l'Estat de Dret.

"Ell ens ha respost atacant la llibertat. Per això ens tornarem a veure al carrer. Ens tornarem a veure al carrer defensant la llibertat", ha afirmat.

El líder del PP ha destacat la importància de les eleccions europees del 9 de juny perquè, segons la seva opinió, Sánchez les utilitzarà per validar "els seus excessos". "No ho podem permetre.

Hem de mobilitzar, assumir la importància de les eleccions i transmetre als espanyols que es juguen molt”, ha manifestat.

Per això, Feijóo ha demanat als seus que es dediquin a "conscienciar" que han de "unir el vot" al voltant del PP, que és "l'única alternativa possible" a Sánchez, atès que "tota la resta és dividir i, en conseqüència, és facilitar que s'hi quedin els que s'hi han d'anar”.