Ministre Bolaños, sobre la llei d'amnistia: 'Avui és un gran dia per al nostre país'

per Helena Celma

El ministre de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, ha afirmat que l´acord que s´ha arribat per la llei d´amnistia fa que sigui "un gran dia" per a Espanya i ha afirmat que s´han incorporat les recomanacions de la Comissió de Venècia.

"Els darrers dies s'han intensificat les converses. El dictamen de la Comissió de Venècia avala la llei d'amnistia", afirmava satisfet. També ha impregnat l'aire europeista en aquesta decisió, ja que ha remarcat en ocasions reiterades que 54 països europeus han concedit amnisties al llarg de la seva història.

Per tant, aquest acord entre PSOE, ERC i Junts ha permès salvar la llei, la qual no va passar el tràmit de la primera votació perquè Junts va votar “no” davant la incertesa de qui en serien els beneficiats.

"Amb aquesta llei es tanca una etapa d'enfrontaments, tensió i fallida de convivència que van protagonitzar una dècada en què vam perdre tots i Catalunya es va quedar parada", explicava davant dels mitjans de comunicació.

A més, afegia que després d'aquest acord, s'obria "una etapa de diàleg i acords, on es farà política dins de les institucions".

Bolaños ha posat èmfasi que aquesta llei "benefici a la convivència i la reconciliació entre Espanya i Catalunya", i ha recordat que la Catalunya del 2017 a la d'avui són "molt diferents".

"Avui ens mirem als ulls i arribem a grans acords amb què constituir un futur millor a Catalunya i Espanya", reiterava el ministre de Presidència.

Pel que fa a la tornada de Carles Puigdemont, no ha donat detalls, ja que "són els jutges els que han d'aplicar la llei". Preguntat sobre el canvi que ha patit la llei perquè aquesta vegada sí que hagi estat aprovada, Bolaños ha afirmat que “la llei va entrar i sortirà del Congrés de forma impecable. La Comissió de Venècia va ser un dictamen que va avalar la llei i va fer recomanacions. Vam pactar una llei que és conforme i amb els millors estàndards a Europa”, repetia.

Com és la llei d'amnistia?

Pel que se sap fins ara, la llei d'amnistia beneficiarà tots els encausats, i s'amplia la data d'aplicació fins a l'1 de novembre del 2011. Un altre dels punts importants és que se cenyeix a la Constitució, i per això no hi haurà cap decisió fora de la 'Carta Magna'.

Tot i això, aquesta llei exclou el terrorisme i l'alta traïció segons la definició que aplica la Unió Europea. A més, ha recollit les recomanacions de la Comissió de Venècia i les ha incorporat per complir tots els estàndards.