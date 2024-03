El PSOE arriba a un acord amb ERC i Junts per a la Llei d'Amnistia

per J.C. Meneses Montserrat

PSOE, Junts i ERC han anunciat un acord sobre la llei d'amnistia "després de dies de treball conjunt" encara que sense revelar fins demà el contingut del mateix.

Així ho han anunciat les tres formacions a través d'un comunicat conjunt en què han informat que "el contingut íntegre de la transacció es donarà a conèixer demà, abans de la Comissió de Justícia del Congrés dels Diputats convocada a aquest efecte".

Segons exposa el text, el contingut de la llei d'amnistia té en compte “les directrius del dret constitucional, europeu i internacional, així com l'informe preliminar de la Comissió de Venècia”.

El PSOE i els grups independentistes han detallat que han aconseguit arribar a un acord mitjançant una "transacció única a partir de diferents esmenes que es mantenien vives per reforçar la llei d´amnistia".

En concret, han assenyalat que la futura llei d'amnistia "cobreix totes les persones vinculades al procés independentista", eludint aclarir no obstant si es modificarà la manera com queden recollits els delictes de terrorisme a la norma, que beneficiarà els implicats en el procés independentista.

Una amnistia "plenament conforme amb la Constitució"

El comunicat dels tres partits també posa èmfasi que la llei d'amnistia és "plenament conforme amb la Constitució, el dret i la jurisprudència europea i els millors estàndards europeus i internacionals".

El president del Govern, Pedro Sánchez, ja va avançar en una roda de premsa durant el viatge oficial al Brasil que caldria esperar a l'acord per veure si les modificacions a la norma afectarien els delictes de terrorisme, tal com havia demanat el partit de l'expresident català Carles Puigdemont. "Ja ho veuran a l'esmena", va respondre textualment.

El 30 de gener passat els diputats de Junts van optar pel 'no' en la votació de conjunt sobre la llei impedint així que s'aconseguissin els 176 vots necessaris per ser aprovada pel Ple, per la qual cosa es va tornar a la Comissió de Justícia, que se celebrarà demà a les 11.00 hores.

El secretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, ha celebrat aquest acord assenyalant que després de l'acord comença "una nova etapa", en què ha destacat "la política i el diàleg" com a "via" per "resoldre els conflictes".

El diputat socialista i principal negociador amb Junts ha valorat que la llei d'amnistia és "valenta, constitucional i garantista" i deixa enrere "la pitjor crisi de la nostra democràcia". "Reconciliació i generositat per seguir construint, junts, un país millor", ha reaccionat en un missatge publicat a la xarxa social X.