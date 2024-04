Francina Armengol (PSOE): ''Guanya la democràcia, el respecte i la dignitat''

per Redacció CatalunyaPress

Les reaccions a la decisió de Pedro Sánchez de continuar al capdavant del Govern espanyol no s'han fet esperar. Veus de la política de tots els colors i els racons de l'estat han valorat (i ho continuaran fent) la postura del cap de l'executiu de seguir a la Moncloa.

Una de les veus autoritzades que ha fet pública la seva posició a través de les xarxes socials, com ho estan fent ciutadans i polítics, és la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol.

L'expresidenta del Govern de les Illes Balears ha deixat clara la seva satisfacció a X amb el missatge "avui guanya la democràcia. Avui guanyen el respecte i la dignitat".

Armengol ha complementat el text d'alegria amb un "que la reflexió col·lectiva contribueixi a dignificar la política. Pel bé de les institucions, per servir la ciutadania. No hi ha cap altra política que la útil. Treballem per ella".

També Salvador Illa, primer secretari del PSC, ha celebrat la decisió a la mateixa xarxa social que Armengol. "Aquesta és la millor notícia per a Catalunya. Una decisió valenta per recuperar la dignitat de la política i un compromís per frenar els que intenten soscavar la nostra democràcia. Endavant, president!", assegurava l'exministre de Sanitat al perfil de l'antic Twitter.

"Posem fi a aquest fang"

Sánchez seguirà exercint les seves funcions després de decidir que seguirà a càrrec seu. Després d'un període de 5 dies de reflexió motivats per la investigació cap a la dona, Begoña Gómez, la seva decisió ha estat ferma. "He decidit seguir", ha dit en una compareixença curta a les 11 del matí en què no ha admès preguntes.

"He actuat des d'una convicció clara. Diem prou o aquesta degradació ens acabarà esfondrant com a país", ha declarat, deixant clar que "si permetem que els bulls marquin el debat polític, la conseqüència serà irreparable".

En un primer moment, ha reiterat que "no mereixia la pena" tots els atacs patits i que "no hi ha honor que justifiqui el patiment de les persones que volen".

"He mostrat un sentiment que en política no sol ser admissible, he admès que fa mal viure aquesta situació", reconeixia.